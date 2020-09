Le Train de la Coupe du Monde de la Fédération Française de Rugby est passé à Chalon

L’occasion pour les écoles de rugby locales de profiter de l’événement !

Lundi matin, à partir de 9 heures 30, stationnait à la gare de Chalon-sur-Saône, sur toute la journée, le Train de la Coupe du Monde de la Fédération Française de Rugby ; une Coupe du Monde qui devrait avoir lieu en France en 2023.

C’est une belle occasion qu’à su saisir l’école de rugby du Racing Tango Chalonnais en développant une opération pour les jeunes sur le thème de ‘Ramène un Copain’ et qui concerne les catégories de U 6 à U 19.

Le rugby féminin n’était pas oublié non plus avec une campagne de recrutement des joueuses du RFCC (Rugby Féminin Chalonnais Coquelicots) sur le thème ‘l’apprentissage du rugby’ pour les – 15 ans, ‘le développement du rugby’ pour les – de 18 ans et ‘perfectionnement du rugby’ pour les + de 18 ans.

Sur place on notait la présence des autorités régionales et locales du rugby, Jean François Contant, Président de la Ligue Bourgogne Franche-Comté de rugby, Bernard Lecuelle, Président du Racing Tango Chalonnais, Marie Céline Bernard, dirigeante du (Rugby Féminin Chalonnais Coquelicots)...

