Coup d'envoi hier de la 6ème édition des Oenorires. Et ç'est parti fort !

Pour cette première séance, dite de « Préchauffe », l'ambiance est très vite monté, avec le spectacle « Yannick Bourdelle e(s)t Robert Lamoureux »

Tout a commencé dès le début du spectacle par l'accueil chaleureux et décalé de Nicolas Aubry, Directeur du Réservoir à Saint Marcel et Antoine Demor, fondateur et cheville ouvrière du festival.

Puis, les spectateurs ont eu droit à un « amuse-gueule », qualifié de « petit bonus » par Antoine Demor, qui a permis à deux jeunes acteurs amateurs lyonnais de faire leur première scène.

Quentin et Julien, forment un duo nommé « Les intrus » et sont deux amis de Yannick Bourdelle. Ils ont interprété avec succès un sketch, tout à fait dans le ton des Oenorires, puisqu'il s'agissait d'un quiproquo amoureux entre deux amis, dans le cadre d'une dégustation de vins, qui a duré plus longtemps que prévu...

Ce fut ensuite au tour de Yannick Bourdelle, jeune artiste originaire du Pas de Calais, d'interpréter le spectacle, qu'il a écrit il y plus de 3 ans sur la vie de son idole, Robert Lamoureux.

Durant deux heures, il a raconté comment ce dernier est arrivé à monter 16 000 fois sur scène (soit 320 fois par an sur 50 années), comment il en est arrivé à monter sur scène la première fois, comment il a inventé le one man show, comment il est arrivé à rencontrer de grands acteurs, tels Yves Montand et Louis de Funes, comment il a réalisé le film « La 7ème compagnie », comment ...

Bref, Yannick Bourdelle possède un véritable talent de conteur, mais pas que. C'est aussi un véritable artiste, qui a entrecoupé le récit de vie de Robert Lamoureux par certains de ses sketchs, chansons et poèmes. Le tout accompagné de nombreuses anecdotes, blagues et interpellations du public. qui a été conquis par ce savant mélange d'humour et d'émotion,

Le Festival se poursuit ce soir avec une soirée Philo-vino, qui se déroulera à guichets fermés.

Il reprendra le 5 février à 14h30 avec une séance cinéma, qui se déroulera au Réservoir et qui rendra hommage aux génies du cinéma burlesque : Chaplin, Keaton et Etaix.

Pour tout renseignement : www.lesoenorires.fr