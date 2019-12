Saint-Rémy s’est paré de ses plus beaux atours aux couleurs de Noël !

Le 7 décembre, l’illumination du sapin a embelli la place de la mairie et les San-Rémois ont accueilli joyeusement le Père Noël.

L’illumination du sapin est devenue une tradition. M. Paget avait donné son conifère à la commune en 2014. Ce don avait teinté l’événement d’une dimension humaine et fraternelle.

Cette année, Michèle et Robert Gey ont offert l’arbre symbolique qui émerveille tous les regards enfantins. En novembre, le beau résineux fut coupé par le service des espaces verts. Il fut ensuite dressé sur la place Jean Jaurès, en présence de la maire Florence Plissonnier.

Samedi soir, la municipalité a invité les habitants à se réunir sur la place de l’hôtel de ville pour célébrer l’approche des fêtes de fin d’année. À cette occasion, le béton a laissé place à un charmant décor de Noël au centre duquel trônait le superbe sapin.

Un bonhomme de neige, un cerf, un petit train donnaient encore plus de magie au spectacle.

À l’appel des élus municipaux, les petits et les grands se sont rassemblés. Ils ont procédé à l’unisson au compte à rebours pour mettre en lumière le magnifique sapin. Ses guirlandes et ses jeux de lumière entretenaient une ambiance festive qui séduisait les petits et les grands.

Mais l’invité principal de ce cérémonial manquait toujours à l’appel. Pour faire patienter le public, le jeune Dorian de l’association « Anim’Jeunes » a effectué quelques tours de magie pour le plaisir de tous.

Soudain le Père Noël apparut à la fenêtre de l’Hôtel de ville. L’alchimie était telle qu’il n’a pas hésité à venir jusqu’au chalet pour s’abriter. Les San-Rémois l’ont accompagné avec euphorie. Le vieil homme s’est adressé aux enfants et a accepté de faire quelques photos avec chacun. Bien sûr il a recueilli leurs lettres et il a promis de leur répondre avant le 25 décembre.

Les visiteurs ont aussi flâné près des chalets. Dans le premier, quelques membres du conseil municipal des jeunes vendaient divers gâteaux et friandises. Les cakes, les petites meringues et les biscuits attiraient les gourmands. Dans l’autre, des bénévoles vendaient du jus de pomme et du vin chaud pour augmenter le pécule récolté vendredi dernier au profit du Téléthon.

Noël approche à grands pas et l’illumination du sapin a marqué le début des festivités. Ce joyeux spectacle invitait les habitants à se rencontrer et à partager des moments de réjouissance.

P.REGENET