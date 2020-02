A Saint Rémy, le temps des remerciements pour Florence Plissonnier et son conseil municipal

En présence de très nombreux San Rémois, Florence Plissonnier a adressé ses voeux de la nouvelle année en prenant bien soin de respecter le code de procédure électorale.... élections municipales obligent.

Même si très officiellement, Florence Plissonnier n'a pas encore fait connaitre ses intentions dans le cadre des élections municipales du printemps prochain, de toute évidence il suffisait de lire sur les lèvres ce samedi matin pour comprendre qu'elle ne va pas "tarder à enclencher la seconde". En présence de Marie Mercier, Sénateur de Saône et Loire, du Président du Grand Chalon, des élus locaux et surtout des San-Rémois représentant d'associations ou anonymes, Florence Plissonnier a adressé une série de remerciements "non conventionnels" comme elle s'est amusée à le souligner. Bien évidemment les adjoints, les conseillers municipaux, le Conseil Municipal des jeunes... et d'aborder toute une liste non exhaustive. En toute logique, Florence Plissonnier est revenue sur quelques dossiers clés qui ont rythmé l'année 2019 avec la volonté "de mettre à votre disposition des services de qualité à un coût abordable préservant votre pouvoir d'achat qui s'est traduit par la hausse de fréquentation des services municipaux". L'occasion pour l'élue de remercier publiquement tous les financeurs des projets portés par la collectivité locale à l'image de l'Etat, de la région Bourgogne-Franche Comté, du département de Saône et Loire et du Grand Chalon, "sans lesquels de nombreux projets n'auraient pu voir le jour".





Dans la liste des remerciements adressés publiquement, Florence Plissonnier a évoqué quasiment toutes celles et ceux qui oeuvrent au quotidien pour Saint Rémy, adressant un "bravo" et un "vous pouvez être fiers de vous et de votre travail".

Laurent Guillaumé