La reprise imminente du Judo Club St Rémy

Le Judo Club de St Rémy est impatient de ré-ouvrir enfin les portes du dojo .... dès le mercredi 16 septembre.

Différents groupes sont constitués afin d'accueillir au mieux les enfants qui souhaitent pratiquer le Judo. Ainsi pour les enfants de 5/6 ans le cours est proposé le mercredi après midi de 15h15 à 16h15, pour les 7/8 ans le mercredi de 16h30 à 17h30 et pour la catégorie des 9/10 ans, le mercredi de 14h à 15h. Les plus âgés ont également leur créneaux le lundi et le jeudi soir de 17h à 18h30.

Nouveauté en ce début de saison ! Un cours de judo destiné aux ados et adultes de tous niveaux voulant pratiquer cette belle discipline avec une palette technique complète autours du judo au sol (NE WAZA) qui sera mis en place le samedi matin de 10h à 11h30.

Une séance de découverte est proposée afin qu' enfants et adultes puissent se rendre compte par eux mêmes des bienfaits de cet art martial éducatif.

Tous les cours sont dispensés par Stéphane PLASSARD, Ceinture noire 2ème Dan qui vous attend au Dojo du Gymnase dès le mercredi 16 septembre !

Pour tous renseignements : 06-34-20-75-35