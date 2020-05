SUEZ SAONE ET LOIRE - Roland Catimel passe le relais à Emilie Le Goff

Le 1er mai, Emilie Le Goff a été nommée Directrice de l’Agence Saône et Loire Jura pour l’activité Eau de SUEZ en région Bourgogne Franche Comté. Elle remplace Roland Catimel dont elle était l’une des adjointe depuis 2017.

Diplômée de l’École Centrale de Paris et de l’École du Génie Rural des Eaux et Forêts, elle a intégré le Groupe SUEZ en 2005, d’abord comme adjointe du chef d’agence territoriale Lorraine puis comme chef d’agence assainissement en Picardie.



Après deux années en tant que chef de projets commerciaux au siège de SUEZ, Émilie Le Goff rejoint la Bourgogne en 2013 où elle occupe le poste de Chef d’agence territoriale dans le Mâconnais. En 2017, Émilie est nommée Directrice adjointe au sein de l’Agence Saône-et-Loire Jura.



Il s’agit désormais pour elle et ses équipes de gérer l’ensemble des activités de production et de distribution d’eau potable ainsi que les activités de collecte et de traitement des eaux usées sur l’ensemble des sites du territoire.





En tant que Directrice d’agence, Émilie Le Goff est garante de la qualité du service clients comme du bien-être et de la sécurité des 140 collaborateurs de l’agence. Elle a pour mission d’assurer la bonne gestion des 90 contrats de délégation de service public sur son territoire pour atteindre la performance économique et opérationnelle nécessaire et assurer la continuité du développement commercial.



« Le challenge pour moi est de réussir à porter la vision de l’entreprise auprès des clients, des collaborateurs et des partenaires locaux dans le contexte complexe que nous vivons en ce moment. Contexte qui permet également de remettre au centre des débats nos métiers indispensables à la vie » conclut la nouvelle directrice.