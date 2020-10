Reconnaissance nationale pour l’EGC Centrest et perspectives de l’enseignement supérieur dans le Grand Chalon

Dans le cadre de leur regroupement au sein d’un établissement unique EGC Centrest, les campus de l’Ecole de Gestion et de Commerce (EGC) de Chalon-sur-Saône et de Bourg-en-Bresse viennent de franchir une nouvelle étape.

En effet, par publication le 23 juillet 2020 au Bulletin Officiel du Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, le Visa a été attribué à l’EGC Centrest pour une durée de 5 ans. Une reconnaissance au plus haut niveau de la qualité et de la valeur des enseignements dispensés par l’Ecole.

L’EGC Centrest réunit depuis février 2020 les campus EGC de Chalon-sur-Saône et de Bourg-en-Bresse, autour d’une nouvelle organisation et avec une nouvelle ambition. L’harmonisation des pratiques, la mutualisation et le développement des synergies entre les deux sites – qui regroupent 150 étudiants – constituent de véritables opportunités pour les deux campus, les jeunes et les entreprises des deux territoires.

Avec l’obtention du Visa, l’EGC Centrest entre dès cette rentrée 2020 dans le cercle très fermé des 132 formations visées par le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. Parmi ces 132 formations, 47 sont des diplômes de niveau Bac+3. Forte de cette reconnaissance, l’EGC Centrest pourra renforcer son positionnement dans l’environnement compétitif de la formation et de l’enseignement, et mieux contribuer à l’employabilité des jeunes et aux besoins de recrutement des entreprises. L’école ambitionne de développer des pédagogies innovantes, des partenariats locaux et internationaux, et d’intégrer des entreprises dans son modèle de gouvernance.

L’EGC Centrest et l’enseignement supérieur dans le Grand Chalon

L’EGC Centrest, avec le campus de Chalon-sur-Saône, est ainsi la seule formation Bac+3 visée sur le département de Saône-et-Loire. C’est donc un atout pour le territoire, et notamment pour le Grand Chalon. Afin de vous présenter plus en détail les perspectives de l’EGC Centrest, mais aussi plus globalement les enjeux et les projets de développement de l’enseignement supérieur dans le Grand Chalon, nous vous prions de bien vouloir assister à la conférence de presse du lundi 2 novembre 2020 à 16h30, dans les locaux de la CCI (1 avenue de Verdun à Chalon-sur-Saône), en présence de Michel Suchaut, président de la CCI de Saône-et-Loire, de Philippe Verne, vice-président de la CCI de l’Ain et président de l'EGC Centrest, et de Sébastien Martin, président du Grand Chalon.