GREVE DES SAPEURS POMPIERS DE SAONE ET LOIRE - "Merci à André Accary ... Il nous a entendu !"

Vincent Franchi, délégué du personnel a tenu à faire le point sur les avancées dans la bataille syndicale menée depuis plusieurs mois. Pour info-chalon.com, il a annoncé la levée de la grève administrative menée depuis le mois de septembre.

Mandaté par l'intersyndicale, c'est Vincent Franchi qui est monté au front afin de faire un point sur les avancées syndicales. Des avancées dans la droite ligne du mouvement qui a perturbé le conseil d'administration du SDIS il y a quelques jours. "Plusieurs avancées significatives sont à noter même si elles demeurent à ce stade encore insuffisantes" constate le délégué du personnel, qui tient à souligner "la bonne volonté du conseil départemental de Saône et Loire". "C'est la raison pour laquelle on a décidé de lever la grève administrative entamée depuis la fin du mois d'août dans la majeure partie des centres, pour autant le mouvement national perdure avec toujours la question de la reconnaissance de notre métier".

Concrètement le SDIS 71 devrait formaliser dans le marbre le passage au grade supérieur d'une vingtaine de sapeurs pompiers, un passage de grade ouvrant droit à ces sapeurs-pompiers à postuler sur différents postes professionnels. "On en profite pour saluer l'écoule du Président Accary, c'est lui qui a tranché" rajoute Vincent Franchi. "26 postes supplémentaires sur les deux prochaines années ont été annoncés même si on est encore loin des besoins nécessaires à un bon fonctionnement".

Autre engagement et pas des moindres du côté des sapeurs pompiers, l'engagement pris par le Conseil départemental dès 2021 à participer à la couverture sociale des sapeurs pompiers professionnels, pompiers mais aussi équipe technique et administrative. "Des avancées proposées en Saône et Loire mais on reste très vigilants" a rajouté Vincent Franchi, qui rappelle le mal-être profond qui secoue la profession alors que les besoins en homme sur les terrains d'intervention sont cruciaux.

Laurent Guillaumé