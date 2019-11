Journée Mondiale du bénévolat : 10 bénévoles du Département récompensés

Rassemblée à Châtenoy-le-Royal, sous les auspices du CDJSEA et de l’OMS local, les bénévoles méritants du département ont été reçus comme il se doit.

Sous l’égide du Comité Départemental des Médaillés du la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Associatif de Saône et Loire (CDJSEA), et dans le cadre de la Journée Mondiale du bénévolat, dix bénévoles engagés dans la vie associative sportive et culturelle, ont reçu un plateau d’Argent comme récompense, dans le cadre de la soirée des Trophées de l’Office Municipal des Sports de Châtenoy-le-Royal.

Des récompenses remises en présence de Marie Mercier, sénateur de Saône et Loire; du Maire et Conseiller départemental de Châtenoy-le-Royal, Vincent Bergeret; de la Conseillère Régionale, Nathalie Leblanc; de la vice-présidente du Conseil départemental, Isabelle Dechaume; de la vice-présidente du Grand Chalon, Dominique Melin et du Président du CDJSEA, Gérard Tollard, accompagné de tout son Comité directeur.

La Journée Mondiale du bénévolat est fixée tous les ans au 5 décembre, mais il s’agissait d’honorer ces dévoués bénévoles lors d’une manifestation de haut niveau comme peut l’être la Soirée des Trophées du Sport à Châtenoy-le-Royal.

Une nouvelle fois il s’agit à travers cette journée Mondiale et une telle manifestation, de mettre en avant le travail fourni par ces nombreux bénévoles, au sein de la vie associative. Des hommes et des femmes qui méritent d’être reconnus, surtout bien soutenu, ne serait-ce qu’en venant plus nombreux les aider dans leurs actions. Il en va de la continuité et de la survie des associations de toutes sortes pour le respect d’un lien social de notre société.

C’est aussi les termes du message du Président Fédéral des Médaillés de la Jeunesse du Sport et de l’Engagement Associatif : « S’engager est un choix de vie pour un choix de société en servant bénévolement au sein des associations. » Des propos soutenu par le Président du CDJSEA, Gérard Tollard, lequel à lancer un nouvel appel : « Une telle manifestation, comme celle de ce soir, a pour but de faire naitre des vocations car le bénévolat a grandement besoin de voir d’autres personnes se dévouer pour les autres. » a conclu le président avant d’appeler un à un les dix heureux récipiendaires du jour.

JC Reynaud



La liste des dix récipiendaires bénévoles du département :

- Christian Buchillet, de Tournus, Association Veloce

- Sylvie Conreur, de Torcy, secrétaire de l’OMS du Breuil

- Josette Grezaud, de Tournus, velo-club de Tournus - Véloce et Cercle de l’Amitié

- Anne-Marie Jaillot, de Digoin, animatrice gymnastique club loisirs 3e âge et de la retraite sportive de Loire-sur -Arroux

- Josette Lenoble, Le Creusot, secrétaire administrative du club Le Creusot Cyclisme

- Alain Mercier, Le Breuil, président de l’OMS, du Comité de la Sorne et de AAPPMA de Blanzy

- Camille Monnot, Dracy-le-Fort, membre de la Croix Rouge Française

- Henri Reignier, de Digoin, bénévole de la Foire exposition depuis 1994

- Jacques Serres, Le Creusot, retraite sportive du Creusot depuis le 1er septembre 1999 et animateur fédéral de cyclotourisme

- Marie-Thérèse Vannier, Les Bizots, bénévole de la Foire artisanale depuis 1992 et au Téléthon depuis 2008; bénévole aux « Amis d’Antoine Pelletier » association pour la défense du Patrimoine des Bizots depuis 1982.