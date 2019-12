Etat des routes en Saône et Loire

Prudence sur le Chalonnais avec un brouillard dense.

Les températures varient entre 0 et – 5°.

Dans le Charollais traitement en cours sur les communes de Beaudemont, Digoin et Bourbon Lancy.

Dans le Chalonnais brouillard localisé et parfois dense.

Dans le Mâconnais brouillard localisé mais parfois dense : brouillard dans le Val de Saône, alternance de brouillard et ciel dégagé dans le Val de Grosne.

Dans le Louhannais un peu de brouillard, intervention sur la RD 996.

Secteur d’Autun-Le Creusot plaques de verglas et givre résiduels surtout dans l’Autunois, la Communauté Urbaine du Creusot, le Couchois et Issy-l’évèque.

Pour aujourd'hui vendredi 06 :

Le matin débute sous un ciel très nuageux à couvert, avec quelques brumes ou brouillards dans le Chalonnais, en Val de Loire ainsi que dans le val de Saône et la Bresse. La grisaille tarde à disparaître, mais l'après-midi l'humidité présente au sol se dissipe, les nuages s'espacent et les rayons de soleil deviennent plus nombreux.

Vent de Sud-Ouest, généralement modéré.

Températures maximales : comprises entre 6 et 7 degrés, et 10 degrés en Val de Loire.

Pour la nuit prochaine :

Le temps est gris. Il pleut en début de nuit sur le relief. Les pluies, faibles et intermittentes, se généralisent en cours de nuit et persistent jusqu'au petit matin.

Les cumuls de pluie peuvent atteindre localement 5 millimètres.

Vent généralement modéré, de Sud à Sud-Ouest.

Températures minimales : comprises entre 2 et 5 degrés.