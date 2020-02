Bilan 2019 et des projets pour le CDMJSEA

Le comité directeur du Comité Départemental des Médaillés du Sport, de la Jeunesse et de l’Engagement Associatif (CDMJSEA) a tenu réunion le jeudi 09 janvier dans le grand salon du Château de la Verrerie au Creusot gracieusement mis à sa disposition par la municipalité représentée par Guy Arnoud, adjoint au maire délégué aux sports, que le président a chaleureusement remercié.

A l’issue du bilan 2019 présenté par le trésorier Marius Viero, le comité s’est félicité de la bonne gestion financière, et exprimé son satisfecit en terme de vie interne, partenariats divers, tenue de réunions, relations diverses.

Un retour en arrière a été effectué par comptes rendus de diverses manifestations, interposés :

Cérémonie de la journée mondiale du bénévolat le 22 novembre à Châtenoy le Royal; remise officielle des médailles ministérielles de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Associatif qui s’est déroulée en Préfecture les 10 et 11 décembre dernier.

A ce propos si le Président a tenu à remercier de l’organisation de la manifestation, Monsieur le Préfet et les services de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale, il a, a contrario, regretté la couverture très partielle des deux manifestations par les représentants de la Presse mâconnaise. Les futurs partenariats 2020 ont également fait l’objet d’une étude particulière.

Sont déjà actées : le Trail des trois Châteaux au Creusot; les ateliers pêche de Blanzy. Envisagé également consécutivement à la proposition d’un membre une participation au tournoi international jeunes du FC Chalon. D’autres propositions survenues en cours de réunion seront étudiées lors de la prochaine réunion.

Les travaux des assises générales 2019 fixés au samedi 08 février prochain, à l’Hôtel IBIS Europ de Chalon sur Saône ont ensuite été abordés dont la remise du Challenge René Bêche, au club chalonnais de gymnastique de l’Eveil.

La traditionnelle journée détente se déroulera en juin à la zone de loisirs de Bizots et la prochaine réunion du Comité Directeur a été fixée au 26 mars prochain à Digoin.

Le pot de l’amitié amicalement offert par la municipalité creusotine a clos cette matinée de travail.

JCR