Super loto de la Saint-Valentin - 13 millions pour un unique gagnant en Saône et Loire

Le super jackpot Loto de la Saint-Valentin n’aura pas fait long feu ! Dès lors du tirage de ce 14 février 2020, il a été remporté par un joueur chanceux de Saône-et-Loire. Avec 13 millions d’euros, il s’agit du 2e plus gros gain remporté dans le département depuis 1976.

Ce vendredi soir, la FDJ mettait en jeu un jackpot extraordinaire de 13 millions d'euros en jeu pour la Saint-Valentin. Un joueur de Saône-et-Loire a été le seul a trouvé la combinaison gagnante et a remporté l'intégralité du jackpot. Ce tirage Super Loto consacre un 4e joueur en 2020 et ce nouveau gagnant devient le 2e plus gros gagnant de son département.