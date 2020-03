Echecs : XXIII éme Rapide de l'Echiquier Royal le 1er Mars 2020

Crée en 1997, le Club d’Echecs « l’Echiquier Royal » organise son XXIII éme Tournoi Rapide le dimanche 1er Mars 2020 à la Salle des fêtes de Chatenoy-le-Royal.

Un tournoi en 7 rondes de 17 minutes plus 3 secondes par coup ouvert à tous, homologué FIDE et support du Grand Prix de Bourgogne. Total des Prix : 500€ Les inscriptions auront lieu le dimanche 1er mars 2020, de 08h30 à 09h30, pour un début de tournoi à 10h. Licence B obligatoire – Possibilité de prendre la licence sur place (3€ pour les jeunes et 8€ pour les adultes)

Tarif :

adulte : 13€ ou 15€ après le 27 février 2020

jeune : 6€ ou 8€ après le 27 février 2020

Cette manifestation a lieu à la salle des fêtes de Chatenoy-le-Royal, avenue Maurice Ravel, qui se prête à ce type d’événement. Ce seront donc plus de 50 joueurs attendus, ainsi que des enfants participant à cet événement. Vente de boissons et pâtisseries et sandwichs

Pour avoir tous renseignements sur la vie du club de l'Échiquier Royal et pour cette compétition, il suffit de contacter le Président Bernard Agius Tél. 06 70 52 20 81

JCR