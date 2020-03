Continuité pédagogique, enfants à la maison : La FCPE de Saône-et-Loire répond présente en ouvrant un groupe Facebook ouvert à tous les parents !

La crise sanitaire que nous traversons oblige depuis lundi dernier à fermer les écoles, les enseignants de l'école maternelle au lycée sont mobilisés et mettent en œuvre la continuité pédagogique. Dans le même temps, le confinement s'installe et bouscule la vie des familles. Les parents découvrent cette continuité pédagogique et s'organisent comme ils le peuvent pour animer le lien avec l'école. Cette situation est inédite et pose beaucoup de questions...



Dans ce contexte, il est important de ne pas rester seul avec ses questions, ses doutes et de s'aider entre parents en échangeant sur nos pratiques... Nous devons être des parents solidaires et à la FCPE ce n’est pas une valeur en l’air !



Aussi, la FCPE de Saône-et-Loire a créé, il y a quelques jours, un groupe Facebook "Réseau d’entraide des parents d'élèves de Saône-et-Loire", pour partager entre parents, nos questions, nos solutions et nos astuces.... Animé par des parents FCPE, il rassemble déjà, à ce jour, plus de 200 parents originaires de nombreuses communes de notre département.



Ce groupe est public et nous invitons tous les parents ayant un enfant scolarisé, de l'école maternelle au lycée, à le rejoindre. Ils y trouveront des articles, des témoignages de parents et des ressources pédagogiques proposées par les membres du groupe.



Je vous invite à le découvrir en cliquant sur ce lien :



https://www.facebook.com/groups/880635589056213/?ref=share