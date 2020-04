Au 13 avril, 177 personnes malades du Covid 19 hospitalisées dans les centres hospitaliers et cliniques de Saône-et-Loire.

Ne relâchons pas notre vigilance.

Le 13 avril, selon l'Agence régionale de santé, 177 personnes malades du Covid 19 étaient hospitalisées dans les centres hospitaliers et cliniques de Saône-et-Loire. Trente-quatre patients nécessitaient une prise en charge en réanimation. Trente-neuf personnes continuaient à être suivies en soins de suites et de réadaptation. Depuis le 12 mars, 92 personnes sont décédées des suites du Coronavirus-Covid19 en milieu hospitalier. Les personnes décédées en établissements d’hébergement pour personnes âgées et dépendantes ne sont pas prises en compte dans ce chiffre.

Dans cette période très particulière de confinement, France Victimes 71 a adapté son fonctionnement pour qu’aucune victime ne demeure sans réponse. L’association et ses professionnels restent joignables par messagerie à [email protected] . En cas d’urgence, le numéro d’aide aux victimes 116 006 reste disponible pour toute personne victime 7jours/7 de 9h à 19h.

À ce jour, l’organisation de France Victimes 71 permet notamment la prise en charge, en lien avec les procureurs de la République, des victimes dans le cadre de comparutions immédiates ; l’accompagnement des personnes vulnérables ; la mise en place de consultations psychologiques par téléphone pour les personnes suivies ou celles qui en font la demande.

France Victimes 71 porte une vigilance particulière aux situations de violences intrafamiliales qui peuvent s’aggraver par les mesures de confinement. L’association effectue des points de situation chaque semaine avec tous les partenaires (police, gendarmerie, hôpitaux, réseaux violences intrafamiliales, services sociaux...) afin d’accompagner au mieux les victimes. Des contacts réguliers sont effectués auprès des victimes de violences qui disposent d’un téléphone grave danger et des mails sont envoyés aux victimes de violences conjugales séparées de leurs conjoint(e)s.

Le préfet de Saône-et-Loire remercie chaleureusement France Victimes 71, la gendarmerie et la police pour leur mobilisation quotidienne auprès des victimes de Saône-et-Loire.

La plateforme https://arretonslesviolences.gouv.fr/ est toujours active et est le canal à privilégier avec le 17 en cas de violences.

Le numéro 3919 numéro d’écoute pour les femmes victimes de violence est également maintenu.