Des auditeurs du monde entier pour le DJ Montcellien Laurent Bylebyl

Disques à la demande le vendredi soir et ambiance discothèque le samedi soir, le DJ continue de diffuser via le web.

Pour le 5ième samedi depuis le début du confinement, l’animateur de radio Laurent BYLEBYL connu également comme animateur dans les grandes surfaces Dijonnaise, se transforme de D’J. Tous les samedis soirs de 20h à minuit, vous êtes de plus en plus nombreux à l’écouter sur le site www.anim-event-com.fr ou bien encore à le regarder sur son face book live : Laurent BYLEBYL



Entre 300 et 350 personnes écoutent sur le site et c’est surtout entre 2000 et 3000 vues chaque samedi sur le réseau social. Laurent BYLEBYL se félicite de réaliser cette « plus grande discothèque du monde » car grâce à face book, des auditeurs l’écoutent à travers la planète entière, Zanzibar dans l'archipel de Tanzanie, La Tunisie et Djerba, Le Canada, l'Australie, la Belgique, la Suisse et surement d'autres…



La société Créacast qui gère le flux musical sur internet, permet d’avoir une géo-localisation en France et en Europe, ainsi des villes comme Marseille, Montpellier, Toulouse, Bordeaux, Clermont Ferrand, Grenoble, Lyon, Genève, Monaco, La Rochelle, Nantes, Tours, Brest, Caen, Paris et région Parisienne, Lille, Strasbourg et le grand Est dont Colmar, Gérardmer, Epinal, Nancy et des dizaines d’autres dans l’hexagone écoutent cet animateur.



A Dijon et le grand Dijon, de nombreux auditeurs écoutent également, dans les hautes côtes et même des villages comme Curley, ou bien dans le département à Beaune. Plus au sud et dans le département voisin, Chalon sur Saône, au Creusot, à Montceau les mines, Montchanin, la vallée du Mesvrin, Autun. Ce samedi, Laurent BYLEBYL aura même des cadeaux à faire gagner avec un chef Dijonnais, Jérôme Brochot et son restaurant l’Impressionniste qui offrira des repas pour l’après confinement, avec une formule élaboré à base de produits locaux.



Enfin Laurent BYLEBYL propose aussi le vendredi soir de 20h à 21h, vos disques à la demande que vous pouvez commander sur le tchat du face book live, sur le Messenger Laurent BYLEBYL et même par téléphone en passant en direct à l’antenne.





Communiqué