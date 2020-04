CORONAVIRUS : La Saône-et-Loire parmi les départements comptant le plus de personnes hospitalisées

Le nombre de personnes hospitalisées et en soins de suite et de réadaptation atteint le 22 avril des niveaux jamais observés depuis le début de l’épidémie.

Communiqué de la Préfecture de Saône-et-Loire (23/04) :

Le virus en Saône-et-Loire ne connaît pas de répit. Le nombre de personnes hospitalisées et en soins de suite et de réadaptation atteint le 22 avril des niveaux jamais observés depuis le début de l’épidémie.

Le 22 avril, selon Santé Publique France, 49 nouvelles personnes ont été hospitalisées en Saône-et-Loire. Selon l’Agence régionale de santé Bourgogne-Franche-Comté, 227 personnes étaient hospitalisées dans les hôpitaux et cliniques de Saône-et-Loire. Vingt-neuf d’entre elles sont prises en charge en réanimation. 72 personnes sont prises en charge en soins de suite et de réadaptation dans la continuité de leur hospitalisation soit 15 de plus qu’hier. Depuis le début de l’épidémie, 137 personnes sont décédées en Saône-et-Loire en milieu hospitalier. 366 personnes sont retournées à domicile après hospitalisation, soit 20 de plus que le 21 avril.

Le point épidémiologique de Santé Publique France pour la Bourgogne-Franche-Comté, spécial Covid-19 du 16 avril 2020, présente des données précises sur la situation sanitaire notamment celle des établissements médico-sociaux : https://www.santepubliquefrance.fr/regions/bourgo... regional/2020/covid-19-point-epidemiologique-en-bourgogne-et-franche-comte-du-16-avril-2020 )

L’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) diffuse le nombre total de personnes décédées quotidiennement et par département : https://www.insee.fr/fr/information/4470857



Ne baissons pas la garde.

Carte extraite du site de Santé Publique France – données Covid19 à la date du 22 avril 2020 49 personnes nouvellement hospitalisées le 22/04 en Saône-et-Loire :