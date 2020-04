CORONAVIRUS - La Préfecture de Saône et Loire met en garde contre les dérives sectaires et la propagation de thèses complotistes

Depuis l'épidémie du coronavirus COVID-19, la Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (Miviludes) a reçu des signalements. Elle a été alertée par des discours portés par des personnes prodiguant de faux remèdes ou des conseils dangereux pour lutter contre le coronavirus ou des propos de religieux extrémistes qui tentent de démontrer notamment que la crise actuelle, qu’ils avaient prévue, valide leur théorie.

Des personnes peu scrupuleuses exploitent les peurs et les angoisses en développant des rumeurs et des théories complotistes en tout genre notamment sur les réseaux sociaux. Il convient d’être particulièrement vigilant sur les agissements et les discours véhiculés par des mouvements ou auteurs déjà signalés pour leurs dérives.

En Saône-et-Loire, des faits de prosélytisme par téléphone ont été signalés. Ce prosélytisme peut se faire aussi par courriel ou par courrier manuscrit déposé directement dans les boîtes aux lettres. Dans cette période de confinement, le risque de déstabilisation des personnes les plus fragiles ou isolées peut augmenter.

Dans ce contexte sanitaire inédit, le préfet de Saône-et-Loire rappelle qu’il est important de maintenir le contact avec les personnes isolées et les plus fragiles, par téléphone, pour les inciter avec bienveillance à suivre seulement les recommandations officielles des autorités sanitaires.



Pour informer la Miviludes d’une dérive sectaire :

https://www.derives-sectes.gouv.fr/quelles-instances-saisir/informer-la-miviludes-d-une-derive-sectaire