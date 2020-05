CORONAVIRUS - Le 11 mai, 1er jour de sortie progressive du confinement, 204 personnes étaient hospitalisées dans les hôpitaux et cliniques de Saône-et-Loire

Communiqué de presse de la Préfecture de Saône et Loire

Le 11 mai, 1er jour de sortie progressive du confinement, 204 personnes étaient hospitalisées dans les hôpitaux et cliniques de Saône-et-Loire pour le Covid 19 (- 6 par rapport au 9 mai dernier). Quatorze d’entre-elles étaient prises en charge en réanimation (+1 par rapport au 9 mai). 107 personnes (-4) ont pu être placées en soins de suite et de réadaptation. Les personnes retournées à domicile après leur hospitalisation pour le Covid-19 sont désormais au nombre de 508 depuis le début de l’épidémie, soit 7 personnes supplémentaires par rapport au 9 mai. Depuis le début de l’épidémie, 179 personnes (+6 par rapport au 9 mai) sont décédées en Saône-et-Loire en milieu hospitalier des suites du Covid-19.

Le dernier point épidémiologique disponible de Santé Publique France date du 7 mai. Pour la Saône-et-Loire, 65 établissements d’hébergement pour personnes âgées et dépendantes (EHPAD) avaient procédé à un signalement d’au moins un cas Covid-19 confirmé ou possible entre le 1er mars et le 4 mai (+ 6 résidents supplémentaires depuis le point épidémiologique du 27 avril). Sur cette même période, 359 résidents (+27 depuis le point du 27 avril) et 376 personnels (+116 depuis le point du 27 avril) étaient des cas confirmés ou possibles de Covid-19. 79 résidents étaient décédés du Covid-19 dans les EHPAD de Saône-et-Loire.

Les informations relatives à la situation épidémiologique de la Bourgogne-Franche-Comté sont consultables sur le site de Santé Publique France :

https://www.santepubliquefrance.fr/regions/bourgogne-franche-comte/documents/bulletin-regional/2020/covid-19-point-epidemiologique-en-bourgogne-et-franche-comte-du-7-mai-2020

Le virus est toujours présent. Continuons à respecter strictement les gestes barrières afin de protéger les plus fragiles, et faire en sorte que le virus ne passe pas par nous par négligence ou désinvolture. C’est pour les plus vulnérables et les plus fragiles que nous nous battons.