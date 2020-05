La webcam de Paray-le-Monial à l’origine d’un 1er prix national 

Faire la promotion touristique de la Saône-et-Loire n’aura jamais autant été d’actualité. Le 1er prix national du concours Skaping pour récompenser la meilleure promotion visuelle via webcam attribué à Paray-le-Monial conforte la politique départementale menée depuis 5 ans.

Lorsque le Département de Saône-et-Loire a investi dans sa première webcam sur le bâtiment des Archives départementales à Mâcon en 2017, il n’imaginait pas deux ans plus tard se retrouver sous les feux des projecteurs ! Aujourd’hui, la Saône-et-Loire obtient une visibilité nationale en remportant le premier prix avec une vue de Paray-le-Monial (dotée en caméra avec Autun l’année dernière) devant Gruissan et Manigod.

Pour André Accary, la nouvelle est une triple satisfaction. « Cela démontre déjà le dynamisme impulsé depuis 2015 par notre vice-présidente chargée du tourisme, Elisabeth Roblot, toujours à l’affut de bonnes idées pour vendre notre beau département. A l’heure où les vacances en France sont recommandées et que nos acteurs touristiques connaissent de grandes difficultés, ce 1er prix national tombe à point nommé ! La deuxième satisfaction est que ce résultat dû au grand nombre de votants révèle une vraie implication de nos habitants et l’ambition commune de faire connaître la Saône-et-Loire. Enfin, que notre département gagne grâce à Paray-le-Monial, mes terres natales, est une fierté supplémentaire ! »

Pour Elisabeth Roblot, ce prix récompense un travail global. « Depuis plusieurs années, nous mettons en place des actions pour booster notre promotion touristique : les panneaux le long des axes routiers majeurs du département, la communication sur les réseaux sociaux, l’application Route71 Bourgogne du Sud… Comme j’aime à le dire, on n’a pas la mer ni les stations de ski mais on a tout le reste ! Et je suis vraiment ravie que tout le reste plaise au point de devancer deux destinations habituellement prisées. Dans le contexte actuel, cette visibilité est un plus non négligeable pour notre beau département, riche en terroirs et patrimoines. »

Parce que la Saône-et-Loire a besoin de tous ses habitants pour sortir du lot et inciter les touristes à venir cet été, aujourd’hui plus que jamais, tous les relais comptent, y compris les belles images diffusées par le biais des webcams. À ce jour, les 3 webcams, ce sont 3,5 millions de pages vues sur les sites Internet et les réseaux sociaux et plusieurs dizaines passages à la télévision. Plusieurs repérages ont eu lieu à Givry, Tournus, Louhans, Chalon-sur-Saône, Cluny car d’autres sites seront équipés dans le courant de l’année.