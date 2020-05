CORONAVIRUS - 57 personnes testées positives suite au déploiement des tests en Saône et Loire

Pour casser les chaînes de transmission de l'épidémie, l'État propose aux personnes qui n'ont pas besoin d'être hospitalisées, qu'elles soient positives au Covid 19 ou cas contact, de loger dans des hôtels mis à disposition. Il s'agit de garantir à ces personnes, dans le strict respect du secret médical, les conditions d'un bon isolement pendant la durée des symptômes ou pour la quatorzaine, tout en facilitant leur suivi et en réduisant les risques de contamination de leurs proches. Les frais d'hôtel et les repas sont pris en charge par l’État et le suivi sanitaire est organisé par l'Agence régionale de santé.

L’épidémie de Covid-19 est toujours active en Saône-et-Loire. Chacun doit donc rester prudent, limiter les contacts au strict nécessaire et respecter les mesures barrières. Le port du masque grand public est recommandé lorsque la distance physique minimale d’un mètre ne peut être respectée, il est obligatoire dans les transports publics.

Le 25 mai, selon l’agence régionale de santé, 159 personnes atteintes du virus Covid 19 étaient toujours hospitalisées dans les hôpitaux et cliniques de Saône-et-Loire. Douze patients étaient pris en charge en réanimation, et 98 personnes restaient suivies en soins de suite et de réadaptation. Depuis le début de l’épidémie, 586 personnes étaient retournées à domicile après leur hospitalisation pour le Covid 19. 193 personnes sont décédées en Saône-et-Loire en milieu hospitalier des suites du Covid 19.

Selon les dernières informations de Santé publique France qui remontent au 14 mai, en Saône- et-Loire, 68 établissements d’hébergement pour personnes âgées et dépendantes (EHPAD) avaient procédé à un signalement d’au moins un cas Covid 19 confirmé ou possible entre le 1er mars et le 11 mai. Sur cette même période, 466 résidents et 398 personnels étaient des cas confirmés ou possibles de Covid 19. 85 résidents étaient décédés du Covid 19 dans les EHPAD de Saône-et-Loire.

Depuis, le début de l’épidémie, la Saône-et-Loire aura, proportionnellement à sa population, connu plus de victimes que les départements environnants.