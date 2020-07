COVID-19 : Information, consultations et dépistage le 8 juillet à Charolles

L’Agence Régionale de Santé de Bourgogne-Franche-Comté et la ville de Charolles organisent une demi-journée de consultation et de dépistage de la Covid-19 le 8 juillet à Charolles. Ces dépistages sont gratuits et sans prise de rendez-vous. *