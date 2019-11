Sidney Chouraqui, président du C.A.C. : "Construisons ensemble l'avenir de notre club!"

samedi soir, lors de l'assemblée générale du Cercle de l'Aviron Chalonnais…

Sidney Chouraqui, Président du Cercle de l’Aviron Chalonnais :

L’année qui vient de s’écouler montre que la dynamique que nous essayons de mettre en place depuis maintenant 3 ans, commence à porter ses fruits. Financièrement le club a sorti la tête de l’eau : des économies, des orientations financières et la vigilance de tous ont permis au club d’investir.

Tout d’abord dans le matériel avec l’achat d’ergomètres pour l’entrainement en salle et d’un pack de 5 yolettes. Ces bateaux nous permettront par la même occasion de diviser par deux le cout de la location des yolettes pour notre traditionnel challenge de l’Aviron. Nous nous sommes également dotés d’un bateau de sécurité et de sa remorque. Sans compter l’achat régulier du petit matériel très onéreux mais indispensable à la pratique de notre sport. Ces investissements propres, se sont vu complétés par nos partenaires privés et institutionnels. Tout d’abord, Leclerc Lux qui a pourvu Marie Jacquet d’un bateau pour qu’elle puisse s’entrainer et performer dans les meilleures conditions possibles. Et sans oublier notre principal partenaire, Le Grand Chalon, qui, pour la seconde année consécutive a complété notre parc à bateaux en achetant un double de compétition. Ce bateau n’a d’ailleurs pas pu avoir de période de rodage car 2 mois après son inauguration, Hugo Martin et Constant Lhéritier lui ont fait passer la ligne d’arrivée des championnats de France des moins de 23 ans à la 3ème place. Nous aurons l’occasion d’y revenir.

Donc des investissements matériels qui permettent d’accueillir nos licenciés dans de bonnes conditions, mais également des investissements humains. Nous avons pu embaucher à mi-temps sur une période de 24 mois Sarah Scheire sur un poste de secrétaire. Elle vient ainsi compléter la force de frappe du club. Sa mission principale est d’organiser et d’automatiser tout l’administratif du club pour en faciliter l’organisation et le fonctionnement.

Autre axe important pour notre club, le recrutement dans les catégories jeunes. Nous avons encore beaucoup à travailler dans ce domaine mais nous pouvons déjà dire que 2020 est un bon cru avec une recrudescence dans les catégories J10 à J14. Le partenariat avec le Collège le Devoir, piloté par Jean Pierre Bouley, est d’ailleurs un moteur pour faire découvrir notre sport. Et les très bonnes relations que nous entretenons, nous permettent de travailler pour trouver des moyens de développer et de fidéliser nos scolaires au sein du club.

Ce rapport moral est aussi l’occasion de mettre en avant et de remercier tous les membres, salariés et bénévoles, pour leur travail, leur action, leur mérite et leur dévouement tout au long de l’année. L’équipe administrative avec à sa tête Patrice Jacquet, Damien Sermonat et accompagnée de Sarah organise et prépare la saison en cours et à venir. Toutes les équipes d’encadrement supervisées par Philippe Lafoy, Axel Mirbel et Gérard Mainet, œuvrent sur l’eau et en salle pour vous donner des séances de qualité. Cette année vous pourrez compter sur de nouvelles recrues. En effet 8 rameurs, 7 de la section compétition et 1 de la retraite sportive sont en train de passer leur diplôme d’initiateur et pour le moment tous ont réussi la théorie. Je remercie également les inséparables Denis et Cécile Martin qui, côté restauration, font de nos manifestations, une réussite logistique et culinaire. Enfin André Coupat pour son soutien, ses conseils depuis ma prise de fonction.

L’avenir ! l’avenir pour notre club s’annonce clément. Nous ne sommes bien sûr pas maîtres de tout mais nous sommes tous acteurs de nos ambitions ! Et nous avons de nombreux projets que nous souhaitons mener à bien : Le premier, sera de continuer à fournir du plaisir à l’ensemble des licenciés et bénévoles. Faire que le club continu à se développer, et à progresser sur les différents axes précédemment cités. Pour la section compétition, faire que nos rameurs puissent voir aboutir le résultat de leur travail fournit. Augmenter le nombre de grandes finales sur les différents championnats de France et ambitionner de voir le Club d’Aviron de Chalon sur Saône sur les podiums. J’aime à le dire, parce que c’est vrai, nous faisons un sport étonnant, quel que soit le gabarit du rameur, il est possible d’aller vite voire très vite en bateau. Il faut bien entendu, mais comme dans la vie : du travail et de la rigueur. Se fixer des objectifs et les atteindre est une satisfaction qui n’a pas de prix. D’autres l’ont fait avant vous, mais n’attendez pas que d’autres le fasse à votre place. Soyez également acteur de vos ambitions ! Le club est là pour vous accompagner et vous soutenir mais c’est bien vous qui êtes sur la ligne de départ.

Dans les projets 2020 il y a également la section loisir qui tape à la porte ! Nous ne vous oublions pas. En 2019 Sébastien Perret a rejoint le comité directeur du club en tant que représentant de la section, et je l’en remercie. Nous allons construire l’avenir de cette section ensemble, un groupe de travail devrait voir le jour pour trouver des solutions aux différentes interrogations et évolutions attendues de la section.

Nous pourrons également en 2020 investir, certes pas à la hauteur que nous l’aurions souhaité car il nous faut encore payer nos dettes aux impôts qui réclament leur dû suite au redressement subi en 2017, mais grâce à tous nos efforts et là je m’adresse à vous tous, - Aux rameurs qui prennent de plus en plus conscience de l’importance du matériel utilisé, - A toutes les équipes d’encadrement compétition, loisir, retraite sportive pour leur vigilance et la pédagogie mis en œuvre pour sensibiliser les rameurs au bon fonctionnement et utilisation du matériel. - A la team atelier supervisé par Xavier Joly qui a le rôle d’anticiper les éventuelles usures ou casse de matériel et toute la gestion du parc à bateaux. - Au comité directeur qui travaille entre autre sur les orientations financières du club, avec ses responsables de commissions, qui œuvre sur différents domaines, comme Cécile responsable du comité des fêtes qui est en perpétuel recherche de réduction des couts tout en proposant des prestations de qualité, André l’homme des situations avec ses multiples-casquettes qui s’occupe entre autres de trouver des subventions pour le club, il supervise avec Denis Martin la recherche de nouveaux partenaires, sans lesquelles nous ne pourrions pas fonctionner et investir. C’est comme cela que Denis a réussi cette année à faire venir au sein du club, ce nouveau partenaire que vous avez découvert lors du challenge je parle du groupe SAVI, qui regroupe les marques BMW et MINI, vous aurez l’occasion de rencontrer très prochainement ! Le club des partenaires qui s’étoffe avec 16 partenaires institutionnels tous ont renouveler leurs partenariats et une 30ène de partenaires occasionnels que l’on retrouve sur nos deux principales manifestations. - Mais sans oublier tous les bénévoles, parents, loisirs, amies qui répondent présents à chacune de nos sollicitations. Je pense notamment au Challenge et à la Nuit du Rameur, nos deux plus grosses manifestations ; sans cette aide nous ne pourrions envisager ce type d’évènement.

Je terminerais par le travail de Fabrice Moreau notre trésorier qui veille à la bonne tenue des comptes. Nous allons donc pouvoir cette année, renouveler notre remorque à bateaux, investir dans un nouveau bateau de sécurité avec commande au volant pour le confort de nos encadrants. Mais 2020 ce sera, je l’espère aussi, l’aboutissement de projets qui ont été lancés en 2019 en partenariat avec le Grand Chalon. Je pense notamment à l’aménagement du hall d’entrée de la base nautique, l’agrandissement de la réserve du club-house permettant ainsi de stocker du matériel dans de bonnes conditions d’hygiène et de sécurité, l’aménagement de la chaufferie pour nos rameurs et encadrants. La bonne gestion et la rigueur de tous vont aussi permettre de prolonger le contrat de Sarah pour nous permettre de continuer et finaliser l’organisation administrative du club.

Voilà 2020 est lancé et c’est ensemble que nous allons continuer à construire l’avenir de notre club !

Cette assemblée générale s'est déroulée devant une nombreuse assistance et en présence de Dominique Melin, vice-présidente du Grand Chalon, Dominique Rougeron et Pierre Carlot, représentants la municipalité et Jean-Luc Durand de l'Office Municipal du Sport de Chalon.