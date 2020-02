Billard Club Chalonnais : Très bons résultats des chalonnais lors du 1er tournoi Jeunes

c'était ce week-end à Chalon…

Ce week-end à Chalon avait lieu le 1er tournoi Jeunes organisé par le Comité Départemental de Saône et Loire encadré par Alain Bouvrande, Franck Cannard et Hervé Reboul avec des jeunes venus de Mâcon, Autun, Le Breuil et Chalon. Très bons résultats des chalonnais où Arthur Moreau termine 2éme de la compétition avec une moyenne générale de 0,51, meilleure série 5 points, Anais Roubier prend la 4éme place, 0,41 de moyenne générale, meilleure série 3 points,Thomas Plissonnier pour sa première année de billard et son premier tournoi termine à la 5éme place avec 0,33 de moyenne générale. Le prochain tournoi Jeunes sera organisé à Chalon au mois d’avril. En Adultes, en Nationale 1, Eric Soler devient Champion de District à la Bande sur 3m10 avec une moyenne générale de 2,83, James Mercier prend la 2éme place, qualification des 2 chalonnais pour la Finale de Bourgogne Franche-Comté.