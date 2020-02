Le Tennis Club Chalon reconduit, pour la rentrée 2020, sa Section Sportive Tennis

Journées portes ouvertes les 14 et 15 février au lycée Emiland Gauthey.

La section sportive du TCC en partenariat avec le Lycée Emiland Gauthey a débuté son activité en septembre 2019. Maël Thouny, classé 15 en début de saison, a intégré la section en classe de Seconde, entraîné par Camille Cheli. Il s’entraîne à raison de 12h par semaine en bénéficiant d’horaires aménagés et de l’internat sportif du Lycée. Le premier trimestre de Maël s’est très bien déroulé avec une victoire en TMC (Tournois Multi Chances), plusieurs perfs à 4/6, 5/6 et son classement intermédiaire à 5/6 obtenu début décembre.

Le chemin continue pour lui en alliant études et passion… Le Lycée Emiland Gauthey et le TCC vous attendent nombreux lors de leur journée Portes Ouvertes les 14 et 15 février 2020 prochain pour rejoindre la section dès septembre 2020 !

Journée Portes Ouvertes

Vendredi 14 Février 2020 de 16h à 19h

Samedi 15 Février 2020 de 9h à 13h

au Lycée Emiland Gauthey et Tennis Club Chalon

« ALLIE TES ETUDES ET TA PASSION »

Dès la rentrée scolaire de septembre 2020, huit élèves scolarisés de la seconde à la terminale au Lycée Emiland Gauthey, bénéficieront de 12 heures d’entraînement physique et de tennis hebdomadaires (dont 9 sur le temps scolaire) au Tennis Club Chalon. Le coût de cette formation sera, pour la partie sportive, de 2970€/an.

Grâce au partenariat entre le TCC et le Lycée, cette section sportive offre la possibilité, à des élèves volontaires et motivés par la pratique du tennis, d’accéder à un aménagement scolaire qui leur permettra de recevoir un enseignement tennistique spécifique.

Ce projet a pour but de :

- proposer aux élèves sélectionnés un entraînement spécifique pour les accompagner dans leur évolution tennistique,

- développer des compétences sportives en menant à bien une scolarité classique de très bon niveau pour s’offrir toutes possibilités d’études supérieures (hors CNED, iSchools etc.),

- accompagner chaque élève pour lui donner toutes les chances de réaliser son véritable projet d’avenir personnel et professionnel,

- favoriser une réussite sportive avec la mise en œuvre d’un projet de formation en vue de son insertion socio-professionnelle.

LA SCOLARITE

Avec plusieurs sections sportives déjà en fonctionnement, le sport est une spécificité importante du lycée Emiland Gauthey. L’objectif pour les élèves inscrits dans la section sportive, est de réussir leur scolarité dans un cadre qui leur permet une pratique sportive de haut niveau, grâce à un emploi du temps aménagé. Pour les joueurs ou joueuses non locaux, un internat est réservé aux élèves des sections sportives.

LE TENNIS

Le TCC propose aux joueurs motivés un projet tennistique ambitieux !

L’objectif est d’atteindre le meilleur niveau par rapport au potentiel de chaque joueur tout en conciliant une scolarité classique.

Avec 4 nouveaux courts couverts, 5 terrains extérieurs et une équipe pédagogique compétente et dynamique, le club accueille avec sérénité les joueurs et joueuses classés seconde série et plus.

Le club n’oblige pas le joueur à prendre sa licence au TCC…

Nous prendrons en compte les demandes de joueurs d’un classement plus faible que 15/1 et évaluerons le niveau sur place.

« Venez découvrir votre futur « double projet » le Vendredi 14 février de 16h à 19h et/ou le Samedi 15 Février 2020 de 9h à 13h au Lycée Emiland Gauthey et Tennis Club Chalon »

Inscriptions dès maintenant, avant mai 2020 au Tennis Club Chalon.

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à nous contacter au plus vite par téléphone ou par mail : [email protected]r