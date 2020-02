Belles performances du Badminton Club Chalon au Championnat de Bourgogne-Franche Comté

Les 25 et 26 janvier 2020, avait lieu le Championnat Bourgogne Franche Comté de Badminton à Morteau. 6 joueurs chalonnais étaient sélectionnés pour ce championnat, en tant que Champion départemental ou par le biais de leurs résultats sportifs en tournois sur la saison écoulée.

Les jeunes Chalonnais étaient tous sélectionnés en simple homme et en double homme.

Le niveau de ce championnat était extrêmement relevé et le champion de chaque catégorie d’âge, en simple, double et mixte est sélectionné au championnat de France Badminton Jeunes qui aura lieu en mai à Miramas.

À Morteau, le club de Chalon-sur-Saône a obtenu de très bons résultats, réussissant à monter quatre fois sur la boîte. L’un d’entre eux, Yorick BATTU (Junior) fait trois podiums et revient avec tous les métaux (Or, Argent et Bronze).

Yorick associé à Aurore (Baume-les-Dames) remportent le double mixte et ils se qualifient donc pour le championnat de France.

Yorick devient le premier jeune sélectionné au Championnat de France de badminton jeunes.

En double homme, associé à Aurelien DESPRAS (Chalon-sur-Saône), ils terminent finalistes du championnat. Enfin, en simple, il monte sur la 3ème marche du podium.

En double homme, Aurelien DESPRAS associé à Yorick sont donc finaliste et de son côté Paul FREGOT-BOHL termine 3ème en double homme junior.

Du côté des cadets, Yanis BARRIENTOS s’incline en 1/4 du simple homme après un très beau tournoi. De leur côté, Jules BAURAND et Hector BARRIENTOS ont connu moins de succès sur cette journée.

Le club de Chalon-sur-Saône, à travers ses résultats s'installe à la 7ème place en terme d' école de badminton de la région Bourgogne-Franche-Comté.