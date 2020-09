GOLF  : Le championnat interclubs promotion seniors messieurs interrompu par la pluie 

En s’adjugeant les deux places d’accession à la 4e division nationale, la ligue Grand Est a dominé le championnat interclubs promotion seniors messieurs de golf, disputé à Chalon et interrompu par la pluie à l’entame de la 2e journée.

Il ne manquait plus que cela... Déjà le Covid-19 avait imposé des contraintes sanitaires très strictes. Ne voilà-t-il pas que la pluie s’en est mêlé le second jour. Le championnat interclubs promotion seniors messieurs, organisé le week-end dernier par la ligue de Bourgogne Franche-Comté sur le parcours du Golf de la Roseraie, n’est pas allé à son terme.

Des flaques d’eau sur les greens

Dimanche matin les greens étaient détrempés et donc rendus impraticables. Le comité de l’épreuve composé d’Eric Morin, directeur du tournoi, Hervé Buirette, arbitre fédéral, Guy Falcoz, arbitre stagiaire, et Jean-Claude Bacque-Mouret et Renaud Boucharlat, organisateurs d’épreuves de club, prenaient la décision d’annuler le 2e tour. La météo ne devant pas s’améliorer au cours de la journée.

En tête à l’issue du 1er tour, les Lorrains du Château de Preisch (notre photo), favoris de la compétition, gagnaient ainsi leur billet pour la 4e division nationale. Les frontaliers du Luxembourg étaient accompagnés dans leur montée par les Alsaciens d’Ammerschwihr, qui finissaient juste devant les représentants du Golf du Nivernais. On ne saura jamais si ceux-ci auraient pu remonter leur handicap de 4 coups, s’il n’y avait pas eu l’arrêt du championnat. Eux bien évidemment le pensent. Mais rien n’est moins sûr. Même s’ils comptaient dans leur rang l’auteur de la meilleure carte rendue le samedi.

Chalon à une honorable quatrième place

Parmi les dix-neuf équipes en lice, venues du Grand Est et de Bourgogne Franche-Comté, figurait celle de l’AS Golf Chalon, qui a terminé à une honorable quatrième place. A 11 coups du deuxième, Ammerschwihr. Trop loin pour espérer renverser la situation si un 2e tour avait eu lieu. Ont défendu les couleurs chalonnaises Damien Dupuis, Gérard Cour, Laurent Meunier, Jean-Charles Meunier, Philippe Landrot et Philippe Marc. Trois autres joueurs étaient également sur la fiche de composition d’équipe, à savoir le capitaine Dominique Boulisset ainsi que Joseph Maglione et Philippe Tremeaux. Bravo à eux !

Avant de recevoir la coupe du vainqueur, Christophe Batis, le sympathique capitaine du Château de Preisch, n’a pas manqué de mettre en avant l’accueil et l’organisation du club chalonnais. « Un plus » rendu possible grâce à la présence de bénévoles, dont Claude Fieux et Patrice Comparot en qualité de starter, Martine Dubreuil, Brigitte Meslin, Claude Calmand et Daniel Testart à la retombée de balles aux trous n°8 et n°15, et Jean-Michel Moraschini au recording.



Les résultats

1. Château de Preisch 401, 2. Ammerschwihr 404, 3. Nivernais 408, 4. Chalon 415, 5. Beaune-Levernois 417... 7. Senonais 420... 9. Château de Bournel 428, 10. Luxeuil-Bellevue 429... 12. Val d’Amour 431, 13. Roncemay 434, 14. Quétigny 447... 16. Autun 452... 19. Quatre Saisons 476.

Gabriel-Henri THEULOT