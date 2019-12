À Sevrey, ça marche bien pour le Téléthon !

Le retour en images d'info-chalon.com

Les 6 et 7 décembre, le CCAS et Sevrey animations se sont mobilisés pour aider l’AFM.

Depuis 1987, cette association française perçoit les sommes collectées par les animations du Téléthon. Pour cet évènement, elle fournit une banderole, des affiches, des badges, une urne...

Elle lutte contre les myopathies et finance la recherche concernant les maladies génétiques neuromusculaires ou rares. Le succès du Téléthon s’explique par l’implication de nombreuses personnes.

Dans le cadre de l’AFM, les malades et leurs parents mènent un combat constant pour vaincre des maladies invalidantes.

Des bénévoles très imaginatifs animent des activités, avec l’appui des municipalités.

Les Français versent régulièrement des dons. Leur générosité ne faillit jamais.

Grâce aux fonds récoltés, les chercheurs font évoluer la médecine pour soigner les personnes touchées par ces maladies.

Les Sevrotins se sont donc investis pour organiser le Téléthon 2019. Des élus municipaux étaient présents pour honorer cet évènement. Vendredi, à 16h30, de nombreux gourmands ont acheté des brioches sur la place Marcel Palluet. Il faut remercier la pâtisserie « Aux Délices du Fournil » qui a offert généreusement la moitié du stock.

Samedi, à 14 heures, une cinquantaine de marcheurs se sont rassemblés devant la bibliothèque. Chaque personne a donné 2 euros.

Avant le départ, l’échauffement collectif fut assuré en musique par trois coachs du club « Gym Form » : la présidente Danielle Lory, Nelly Boyer et Sylvie Badey. Puis les participants ont entamé une marche de 5 km, dans une ambiance agréable et familiale. Les plus courageux ont parcouru 8 km. Tous ont pu boire un vin chaud à l’arrivée.

A 19 heures, dans le restaurant scolaire, une centaine de Sevrotins ont bu un apéritif puis ils ont mangé une délicieuse tartiflette, une salade et une tarte aux pommes, dans une ambiance conviviale.

Une vingtaine de personnes ont emporté ce repas qu’ils ont consommé, en famille.

Certains ingrédients étaient offerts gracieusement par les entreprises Sodifragel de Demigny, Mutinprimeurs de Gevrey-Chambertin et Thevenet de Paray-le-Monial.

Il faut féliciter « Jacquot », le sympathique cuisinier qui a préparé seul tous ces mets.

Au début du repas, deux équipières de la coordination de L’AFM 71, Catherine Guillemin et Christelle Villemain, sont venues remercier les organisateurs et les bénévoles.

Les dons des habitants ont été glissé dans la fameuse « cocotte de Sevrey ». Les recettes des diverses activités sont venues augmenter le pécule.

Les sommes collectées dans cette tirelire emblématique seront remises à l’AFM. Ceux qui souhaitent encore faire des dons peuvent contacter Sevrey Animations et le CCAS, mais aussi l’AFM Téléthon au 3637 ou sur leur site internet.

P.REGENET