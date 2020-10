Une météo plutôt sympa annoncée pour les Journées des Plantes de La Ferté !

C'est un week-end quasi idéal !

C'est une météorologie bien sympathique qui est annoncée tout au long du week-end en Saône et Loire, et encore plus aux abords du Chateau de La Ferté ! Un micro climat parsemé de belles éclaircies vous attend samedi et dimanche à l'occasion des Journées des Plantes de La Ferté ! Profitez-en puisqu'il s'agit de l'un des très rares événements autorisés compte tenu des contraintes sanitaires du moment. Prenez le grand air, aérez-vous et parcourez les allées à la découverte de tout ce qui fait la richesse de notre biodiversité !

