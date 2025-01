De l’argent au grand or, 15 remises de médailles au SMR Boucicaut de la Croix-Rouge Française

Le 23 janvier 2025, le SMR Marguerite BOUCICAUT a remis 15 médailles du travail lors de la cérémonie des vœux aux salariés, en présence de nombreuses personnalités :

M. le Maire de Chalon, de M. LEGOURD, Premier Adjoint, de M. DARAS, Président régional CRF, M. DESRAY, président du Comité de Proximité, M. Camille MONNOT Président de l’unité Locale du Chalonnais, qui sont des soutiens constants de notre centre et de nos activités.

Les représentants des Usagers Mme HARSTRICH, Mme DESMERGER, M. REVILLET étaient également là, nous les remercions leur implication assidue.



Nos fidèles entreprises partenaires ont très aimablement partagé ce moment avec nous : Elior, Studio Santé, la société Bastide, le laboratoire d’analyse Biolab-Unilab, du cabinet d’avocats Mathieu et Bourg spécialisé en accompagnement des victimes.



Les associations “Lire à l’hôpital”, « Cœur et Santé » , « Sclérose En Plaque 71 », « Respire », « AVC 71 » , étaient représentées par leurs bénévoles qui sont un appui précieux pour nos patients et leurs proches.

Fabrice DE SAINTE MARIE, directeur de l’établissement a présenté les projets 2025 : consolidation de la filière de pneumologie, augmentation du nombre de patients pris en charge en hôpital de jour de neurologie, équipement en matériel de rééducation de pointe avec un exosquelette…

« Grâce à la compétence et à l’implication des équipes l’établissement est certifié « Haute qualité des soins avec mention ». Les valeurs de la Croix-Rouge sont portées au quotidien par tous les agents. Je vous remercie collectivement pour vos qualités professionnelles et humaines qui me rendent fier de travailler avec vous. »

Thierry DARAS, président régional de la Croix-Rouge a félicité l’engagement du personnel et le travail conjoint avec les bénévoles. « La Croix-Rouge est comme un catamaran, un navire de pointe avec deux coques. L’une d’elle est le travail des bénévoles, la seconde est celui des salariés. Toutes deux sont indispensables à nos missions humanitaires et sociales. Cette complémentarité fait notre force dans les crises à surmonter. » M. Pierre DESRAY a souligné l’implication de l’animateur et des bénévoles de l’action sociale de l’unité de Chalon sur Saône pour la mise en place de projets pour les patients : ateliers, expositions, spectacles…

M. le Maire et le Premier adjoint ont félicité la qualité des prises en charges et l’implantation pertinente du SMR sur le territoire chalonnais qui en fait un acteur incontournable dans l’offre de soins locale et même départementale.

Après les discours, nos salariés ont applaudi chaleureusement leurs collègues récompensées.

3 médaillées d’argent

Laetitia BELDICO : aide-soignante arrivée en 2023 et très bien intégrée dans nos équipes de soins.

Julie MELLENOTTE : la responsable de l’équipe d’Enseignants en Activité Physique qui étaient tous là pour l’applaudir.

Christelle BONNAVENT , diététicienne « historique » et pédagogue, la reine de des recettes « santé ».

4 médaillées de vermeil

Michelle HOLOTA: agent d’entretien et doyenne de nos salariés aux talents de décoratrice.

Pascale DUPARTE : notre responsable de la lingerie et des cuisines qui trouve toujours des solutions.

Isabelle DEDIENNE : l’aide-soignante de l’Hôpital de jour de neurologie douce et élégante.

Marie-Hélène MERCIER: la directrice des soins qui a gravit tous les échelons au cours de sa carrière.



3 médaillées d’Or

BIZE FRANCOISE : agent de service « 2e génération », bien connue de toutes les équipes.

BORJON NATHALIE : aide-soignante en neurologie grande supportrice de nos athlètes olympiques.

LETANG ANNIE : Infirmière en hôpital de jour de neurologie, elle est aussi discrète qu’efficace.

2 Médaillées « Grand Or », le top du top

BOISSARD Isabelle : cadre de santé responsable de la rééducation, la mémoire vive de notre établissement et de ses agents.

BONNIN CHANTAL : infirmière coordinatrice en retraite bien méritée, pionnière de l’éducation thérapeutique.

La cérémonie s’est conclue par un verre de l’amitié et le partage de très bonnes galettes réalisées par la Boulangerie-Pâtisserie Friez, Grande rue Saint Cosme à Chalon-sur Saône.