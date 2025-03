Bienvenue à François aux commandes du jardin de la Citadelle

Un nouveau commerçant vient de s'élancer dans le quartier de la Citadelle. François Pageaut, ancien cadre commercial dans un grand groupe international, souhaitait ouvrir un nouveau chapitre dans sa carrière professionnelle. Très attaché au savoir-faire français et aux produits de saison, c'est tout naturellement qu'il a saisi l'opportunité de reprendre les 4 saisons, le magasin de fruits et légumes de la Citadelle.

Une reprise et un changement de nom

Exit les 4 saisons et place désormais au Jardin de la Citadelle, avec une large place aux produits que François affectionne particulièrement. Avec un sens du commerce aïgu et une sociabilité qui fait mouche, François ne devrait pas tarder à devenir une vraie figure du quartier.

"J'ai un côté très cocardier dans mes produits et je le revendique" assure François, présentant toute la panoplie à votre disposition. Compotes, chocolats, chips de l'Aveyron, tartinables de Bretagne, huiles d'olive du Lubéron... le Jardin de la Citadelle déborde d'épicerie en tout genre.

Le magasin est ouvert tous les jours sauf lundi, mercredi et dimanche après-midi. Pour le reste, François vous accueille de 9H à 12H30 et de 15h à 19H... sans oublier mercredi et dimanche matin.

Laurent GUILLAUMÉ