La 33e édition de la sélection Miss Bourgogne 2025 reçue par la municipalité de Chalon-sur-Saône

Une élection Miss Bourgogne qui aura lieu exceptionnellement cette année au Parc des Expositions de Chalon-sur-Saône, le dimanche 21 septembre à 15 heures!

Vendredi 4 juillet, à partir de 18 heures 30, dans le Salon d’Honneur de la Mairie, se déroulait la cérémonie de réception de la sélection des candidates à Miss Bourgogne 2025 dont l’élection se déroulera à Chalon-sur-Saône.

Si parmi les 14 candidates, seulement 12 étaient présentes, elles étaient très bien accompagnées avec la présence de Clara Diry, Miss Bourgogne 2024 et 5ème dauphine de Miss France ainsi que Naomi Bailly, Déléguée Bourgogne Franche-Comté du Comité Miss France Bourgogne.

Une réception qui se déroulait en présence de Gilles Platret, Maire de la ville, assisté de Paul Thébault, Conseiller Municipal chargé de mission du suivi des délégations de service public et de la commission de sécurité, d’Yves Roger, Vice-président, chargé de communication et du Comité Miss Bourgogne rattaché à l’organisation Miss France, de Lara Lebretton, Miss Bourgogne 2022 et chorégraphe du Comité Miss Bourgogne, d’Anne-Marie Marinelli, déléguée au comité Miss Bourgogne, Claudie Jacquelin, bénévole au comité Miss Bourgogne et des 12 candidates à l’élection 2025...

Cette année, 3 candidates pour la Saône et Loire : Charlène Laurin, 22 ans, de l’Abergement Sainte Colombe, Lisa Olagnon-Brucker, 20 ans, d’Ecuisse et Barbara Zadrozny, 22 ans, de Perrecy-les-Forges

5 candidates pour la Côte d’Or : Emma Aubertin, 20 ans, de Dijon, Sarah Boitteux, 28 ans, de Belleneuve, Capucine Gautheron, 29 ans, de Dijon, Clarice Menand, 23 ans, de Dijon et Ophélie Roussot, 19 ans, de Beaune.

4 candidates pour l’Yonne : Octavia Anne, 31 ans, de Marengy, Johanna Da Silva, 21 ans, de Fontaine la Gaillarde, Swane Fillon, 20 ans d’Auxerre et Solenna Songné, 31 ans de Beaumont.

2 candidates pour la Nièvre : Mélody Chapuis, 23 ans, de Saint Eloi et Fanny Laivier, 22 ans, d’Urzy

S’en suivait les allocutions dont voici quelques extraits :

Gilles Platret: « Mesdemoiselles, mesdames et messieurs, nous sommes très heureux de vous accueillir à l’Hôtel de Ville de Chalon-sur-Saône pour cette cérémonie de présentation de Miss Bourgogne […] C’est l’occasion pour nous de vous dire la joie de pouvoir accueillir les candidates au titre de Miss Bourgogne à Chalon-sur-Saône puisque nous avons la fierté de pouvoir compter parmi le nombre des villes qui régulièrement accueille le Comité et l’ensemble des candidates avec beaucoup de plaisir; Un événement qui va permettre au public de Chalon de participer de près à ce magnifique spectacle auquel vous allez vous livrer […] Ce sera cette année, une grande première puisque l’élection va se dérouler à Chalon mais au Parc des Expositions[…] L’élection se tiendra le dimanche 21 septembre à 15 heures et je sais qu’elle va rencontrer un très grand succès […] Alors, nous accueillons aujourd’hui 12 candidates parmi les 14 sélectionnées qui viennent de l’ensemble des départements bourguignons […] C’est une représentation assez équilibrée du territoire bourguignon avec des candidates venant de grandes villes mais aussi de petits villages ce qui veut dire que tout le monde peut porter sa candidature et avoir l’opportunité de vivre cette expérience absolument fabuleuse que vous allez vivre ensemble […] Aussi je veux remercier chaleureusement le Comité Miss Bourgogne […] Merci à toutes d’être ici, vous êtes les flambeaux de cet événement ! Sachez qu’on a besoin de donner un peu de rêve à nos concitoyens et qu’il faut qu’on trouve le moyen de faire sourire les gens parce qu’ils ont tellement de soucis en ce moment que cette petit parcelle de rêve que vous allez leur apporter va leur faire un bien fou […] vous allez être leur antidote et c’est vous qui en êtes à l’origine […] On est très fiers de votre présence et sachez que la ville de Chalon est déjà candidate aux élections à venir car on sera toujours ravi, sachez-le, de pouvoir vous accueillir. Alors mesdemoiselles merci beaucoup ! ».

S’en suivait l’allocution d’Yves Roger qui remerciait chaleureusement la ville de Chalon et le Grand Chalon.

Clara Diry,

Naomi Bailly,

Avait lieu ensuite une petite présentation dans l’ordre des candidates présentes:

Emma Aubertin (vote N°2)

Sarah Boitteux (vote N°3)

Johanna Da Silva (vote N°5)

Swane Fillon (vote N°6)

Capucine Gautheron (vote N°7)

Fanny Laivier (vote N°8)

Charlène Laurin (vote N°9)

Clarice Menand (vote N°10)

Lisa Olagnon-Brucker (vote N°11)

Ophélie Roussot (vote N°12)

Solenna Songné (vote N°13)

Barbara Zadrozny (voteN°14)

Une soirée qui se terminait par un petit pot de l’amitié.

Si vous souhaitez réserver vos places pour la Soirée élection Miss Bourgogne qui se déroulera au Parc des Expositions, le dimanche 21 septembre à 15 heures, contactez le numéro 06 61 76 46 48 ou le site du Comité Miss Bourgogne.

Pour le vote par correspondance, il se fera par le biais du numéro 72018 accompagné du numéro et du nom de la miss.

Le photoreportage info-chalon.com

J.P.B