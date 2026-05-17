Le restaurateur Jérôme Brochot concrétise toujours un peu plus sa passion pour le cinéma

Le restaurateur emblématique de Montceau-les-Mines vient de terminer un court-métrage. Entre Arnay-le-Duc et sa passion pour les bons produits, la boucle est bouclée.

Pour celles et ceux connaissant Jérôme Brochot, sa cuisine et son sens aïgu de l'association des bons produits sont bien évidemment au coeur de son parcours professionnel mais derrière les fourneaux, le Montcellien voue une vraie passion pour la caméra et le cinéma. Une passion l'animant depuis de nombreuses années, au point que les réseaux sociaux de Jérôme Brochot, lui servent de plus en plus à associer ses deux passions. On lui connaissait cette relation privilégiée avec Fabrice Luchini, au point que depuis cette rencontre née du hasard, Jérôme Brochot est entré dans l'univers du cinéma.

"Les mains silencieuses, un hommage à ces métiers de l'ombre et universel face à l'administration et à la consommation"

Si Jérôme Brochot est restaurateur, c'est pour autant aux boulangers qu'il a tenu à dédier son court-métrage. Avec "Les Mains silencieuses", c'est un message à un métier universel, quelque soit la religion, la couleur de peau ou ses valeurs politiques. En réalisant ce focus sur les boulangers, c'est une bien belle manière de rendre "hommage à ces métiers souvent mis à l'honneur en cas de crise et qui disparaissent au fil de l"eau". Car la réalité est bien là, quand 250 boulangeries ouvrent en moyenne chaque mois en France, 200 artisans mettent la clé sous la porte sur la même période. Et c'est bien les artisans-boulangers que Jérôme Brochot a souhaité mettre en avant, à sa façon.

Autre symbole, c'est du côté d'Arnay-le-Duc, fief de son parcours de vie, que Jérôme Brochot a souhaité s'installer 4 jours durant pour réaliser ce petit morceau de cinéma de 15 minutes. Avec sa compagne Touria Benzari, directrice artistique, c'est un joli instant familial qui prend vie, grâce au professionnalisme du chef opérateur, Laurent Dailland, sans lequel l'aventure aurait été vaine.

En cours de montage, "les Mains silencieuses" sera traduit en version anglaise, avec l'idée d'arpenter dans les prochains mois, tout ce qui compte en festival du court-métrage. On espère une petite diffusion en avant-première au cinéma de Montceau-les-Mines d'ici là !

Bravo à Jérôme, Touria Benzari, Chris Beaugrand, Benoit Clair et à toute l'équipe réunie à ses côtés.

Laurent GUILLAUMÉ