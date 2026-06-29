Agglomération chalonnaise
Les patients du kiné Renko Zelenkauskis offrent des piscines à la SPA du Chalonnais
Par Nathalie DUNAND
Publié le 29 Juin 2026 à 15h09
Beau geste solidaire de la part des patients de Renko Zelenkauskis. Grâce à leur générosité, dix piscines pour chiens – soit vingt bacs avec leurs couvercles – ont été offertes au refuge de la SPA du Chalonnais, à Châtenoy-le-Royal.
L’histoire est née d’une simple affiche installée dans la salle d’attente du cabinet de kinésithérapie de Renko Zelenkauskis. Une affiche qui invitait les patients à participer à une collecte au profit des animaux du refuge.
Un don précieux en pleine canicule. Les piscines permettent aux chiens accueillis par la SPA de se rafraîchir plus facilement.
Une belle initiative qui mérite d’être saluée et partagée
Derrière ce geste, il y a bien sûr l’engagement du kinésithérapeute, mais surtout celui de ses patients, nombreux à avoir répondu présent.
Un engagement qui n’a rien d’étonnant lorsque l’on sait que Vladim, le jeune golden retriever de Renko Zelenkauskis, peut, à la demande des patients, être présent pendant certaines séances en tant que véritable « support émotionnel ».
Par Nathalie DUNAND
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