Chalon sur Saône
La Fête de la musique 2026 à Chalon-sur-Saône en images
Par Karim BOUAKLINE-VENEGAS AL GHARNATI
Publié le 22 Juin 2026 à 10h00
Le public a vibré au rythme des concerts et des animations tout au long de la soirée. Retour en images avec Info Chalon.
Dimanche 21 juin 2026, comme partout dans l'Hexagone depuis 45 ans, les communes françaises ont célébré la Fête de la musique pour célébrer le premier jour de l'été. Chalon-sur-Saône n'a pas manqué cette occasion.
Pour l'année 2026, quatre scènes principales : la Place de l'Hôtel de Ville avec des groupes comme Silvermoon (pop-rock) et 4 Squared Circles (rock, funk), la Place Saint-Vincent avec Glyys (rock), Out Loud (rock, grunge) et Friday (pop-rock), la Place du Port-Villiers et Place de Beaune avec Dj Mango (Tech House), Dj Toremo (nu disco-funk, house, dance-club) et Liam NRD (hip-hop, RnB, house-électro).
Un peu partout dans les rues du centre-ville, on a également aperçu Unidos da Batida qui a fait danser le public sur des percussions brésiliennes. L'association était suivie, comme à l'accoutumé, de sa cohorte d'aficionados du genre.
Mais aussi une pléthore de petites pépites comme Mahdi Metlaïne (hip-hop, house) Place de l'Obélisque, 100 Fins (rock) au bar Le Black Pearl, 7 rue des Cornillons, Jet Lag (pop-rock) Place du Châtelet, Wy Notes (rock, blues, soul) au 19 rue du Châtelet, The Rose Marie (chansons françaises), Les Singes (rock) et No Bodies Kingdom (rock stoner alternatif) Place du Théâtre.
L'occasion aussi pour les férus du genre de pousser la chansonnette au pub Le Saint-James, 23 avenue de Paris, avec l'incontournable Gaël Choux ou de découvrir d'autres talents comme le B-Boys Ghosted dans la rue du Châtelet. Sous la houlette d'Hemrick, cette formation est composée de Tyron, Stann, Hugo et Émile.
En conclusion, la Fête de la musique s'est déroulée dans de très bonnes conditions à Chalon-sur-Saône. Le public est venu assez nombreux pour profiter des différentes animations et concerts proposés tout au long de la soirée, dans une ambiance conviviale et festive. Une édition a ainsi pleinement répondu aux attentes des organisateurs et des participants.
Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati
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