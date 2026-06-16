Damien Perrusson (président du FCC) : “ Tout le monde est invité aux 100 ans du club ce samedi 20 juin”

Président du club chalonnais depuis un an en succession de Pascal Jacques, Damien Perrusson traverse, à l’instar du FCC, des semaines délicates depuis le retrait d’Ares, son sponsor principal. Envolés les rêves de professionnalisme, retour au foot amateur avec en ligne de mire le passage à la DNCG le 24 juin.

Un rendez-vous abordé avec beaucoup de positivisme par les dirigeants chalonnais lesquels pour l’heure occupent leur quotidien à la préparation des 100 ans du FCC organisés ce samedi 20 juin au stade Léo-Lagrange. Entretien.



Président, forcément, on est obligé d’évoquer le retrait d’Ares. Comment vivez-vous cette situation ?

“ Bien évidemment, le départ d’Ares n’était pas programmé et cela nous a mis un sacré coup sur la tête. Les ambitions étaient très relevées et là, on doit revoir nos positions et se conformer à la réalité. Mais les FCC n’est pas mort, au contraire, il va se relever de tout ça, encore plus fort et s’ouvrir vers d’autres choses, d’autres horizons”.



Il y a ce passage à la DNCG le 24 juin avant tout.

“On a bossé comme des fous sur notre budget et on ira devant la commission avec beaucoup de positivisme, je vous le garantis”.



Le FCC sera-t-il en N2 (qui remplace l’actuelle N3) la saison prochaine ?

“On a fait ce qu’il fallait pour. Ce passage devant la DNCG c’est le premier du club, on n’a pas d’expérience en la matière, mais je le répète, on y va avec optimisme. On a bossé énormément sur la formation qui est l’ADN du club, ce sera l’un de nos principaux arguments”.



Vous avez recruté Mickaël Mendez après le départ de Kévin Garnier à Mâcon. Quel regard portez-vous sur ce coach ?

“ Je voulais un entraîneur dans le même moule que Kévin. Qui puisse structurer le club et qui avait l’expérience pour le faire. Mickaël l’a réussi dans ses clubs présidents, à Goal FC et récemment à Jura Sud. Je suis certain qu’il va nous aider à grandir”.



Venons-en à l’actualité brûlante du club. Samedi 20 juin, ce sont les 100 ans du FCC. Un événement marquant dans l’histoire d’un club. Quel est votre sentiment ?

“On ne voulait oublier personne et c’est pourquoi on a décidé de ne lancer aucune invitation. Tout le monde est convié à cet événement, joueurs, anciens joueurs, entraîneurs, anciens entraîneurs ou présidents, dirigeants, bénévoles. Venez, ce sera une grande, une très grande fête. Et l’occasion de se retrouver pour célébrer ce grand club qu’est le FC Chalon”.



PARTENAIRES DE L’EVENEMENT : Domaine Pillot, Comptoir des Fers, Crédit Agricole, Ville de Chalon, Grand Chalon, Sport 2000.



[email protected]



