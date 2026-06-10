"Merci au "généreux" inconnu qui a libéré mon vélo électrique de ses chaînes"

​Un grand bravo à l'athlète de haut niveau qui, le mardi 9 juin 2026 vers 14h a accompli un exploit remarquable sur le parking du Carrefour Sud. En moins de temps qu’il n’en faut pour choisir une boîte de petits pois, cet as du coupe boulon est reparti fièrement au guidon de mon vélo électrique. Le tout, sous l’œil affûté des caméras de vidéosurveillance qui, ont filmé la scène. Un vrai film d'action.

​Je tenais à remercier chaleureusement cet inconnu. Grâce à lui, mon quotidien va radicalement changer. Souffrant d'une maladie neuromusculaire, ce vélo n’était pas un gadget de bobo en quête de sensations vertes : c’était mes jambes. C'était le moyen de me rendre au travail quotidiennement et de faire mes courses.

​Si toutefois ce champion de la fauche est pris d'un soudain accès de culpabilité (on peut rêver), ou si un lecteur croise un vélo électrique de la marque Moustache modèle Samedi 28 avec 2 sacoches Décathlon noires et un porte gourde magnétique Fidlock, vendu à un prix défiant toute concurrence, sans console de démarrage, sans chargeur et sans clé pour enlever la batterie, sachez que mon autonomie et ma liberté attendent sagement son retour.

​À bon entendeur, et encore merci pour ce grand moment de solidarité humaine.

NG