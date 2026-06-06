Marnay : le club de pétanque sera représenté au championnat de France en triplette et en doublette

Parmi les 55 adhérent du club de pétanque de Marnay, plusieurs d'entre eux se sont qualifiés pour les championnats de France : 1 équipe triplette et 1 équipe doublette. Ils se retrouveront les 20 et 21 juin à Douai pour la triplette et à St Florentin fin août pour la doublette pour essayer de revenir avec le titre national.

Un club dynamique qui obtient de bons résultats

L'association présidée par Christine depuis 2 ans reste attractive et dynamique. En effet, encore samedi dernier, un marathon de la pétanque réunissant une centaine de personnes au repas était présente.

C'est une équipe de St Germain-du-Plain qui a gagné le marathon en question : Vanessa Commeau, Anthony Rouiller et Cédric Moret. Ces derniers seront invités automatiquement au marathon de l'an prochain pour défendre leur titre. C'était la 1ère fois que l'association organisait cet évènement qui a tout de même attiré 32 triplettes orginaires de nombreux départements voisins (l'Ain, le Doub...). Le succès rencontré garantit la réédition du marathon l'an prochain.

Un parcours couronné de succès

L'équipe de triplette composée de Christophe et Théo Morandet et d'Axel Coulon se sont battus pour décrocher leur place au championnat de France. En effet, ils ont débuté par la participation au championnat de Saône-et-Loire qui avait lieu à Louhans. Puis, fort de leur succès en terres bressanes il se sont battus à Vesoul lors du championnat de Bourgogne en mai dernier. Repartis victorieux de Franche-Comté la prochaine étape aura lieu les 20 et 21 juin prochain à Douai pour le titre national.

Quant à l'équipe doublette, Franck Coulon et Nathan Ferreira, ils ont remporté le championnat de Saône-et-Loire à Varennes-Saint-Sauveur. Et tenteront également leur chance au national fin août à St Florentin.

Nous leur souhaitons bonne chance à tous et les attendons à leur retour pour nous raconter leur aventure.

Date des prochains rdv avec le club de pétanque:

- 14 Juin : concours de doublettes ouvert à tous

- 17 Juin (après-midi) : concours de doublettes vétérans

- 02 Août : concours géré par l'équipe de la coupe de France

- 14 Août : Semi-nocturne

Les entraînements ont lieu les mercredis et les vendredis