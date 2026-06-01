Tour du Doyenné - "Ce sera l'un des massifs fleuris les plus vus au monde"

Plus 20 000 plants et près de 1000 heures de travail pour l'un des fleurons de Chalon-sur-Saône.

Ce lundi matin, rendez-vous était donné aux agents des espaces verts de la ville de Chalon pour partager ce moment toujours symbolique. Entre l'idée et le croquis dessiné sur un coin de table, et la matérialisation du motif du massif de fleurs de la Tour du Doyenné, ce sont 944 heures de travail réalisées par les agents municipaux.

Accompagné des élus Clothilde Allegre, Pierre Carlot et Jean-Yves Mazué, Gilles Platret a tenu à partager ce moment avec les agents comme chaque année. Le fleurissement du secteur de la tour du Doyenné est l'un des marqueurs forts de la saison touristique chalonnaise, d'autant plus cette année avec l'arrivée d'une étape du Tour de France le 16 juillet.

"Ce sera l'un des massifs fleuris les plus vus au monde"...

.. a lancé Gilles Platret, rappellant que le Tour de France est diffusé dans plus de 100 pays. Une belle manière de rendre hommage au service des Espaces Verts et ses agents. "2h par m2" ont été nécessaires pour réaliser le chef d'oeuvre à base de bégonias, d'ageratum et autres alternanthera produits dans les serres municipales de la ville.

Le motif reprend bien sûr les couleurs du Tour de France et le logo de la ville. D'ici 15 jours, le massif prendra sa dimension définitive, a rappelé Bruno Cottier, chef de file du fleurissement chalonnais.

Bravo à toutes et à tous pour ce joli chef d'oeuvre toujours emblématique.

Laurent GUILLAUMÉ