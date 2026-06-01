Chalon sur Saône
Maternité de Chalon - Info-chalon.com ne diffusera plus les naissances...
Par Laurent GUILLAUMÉ
Publié le 01 Juin 2026 à 16h42
Les explications d'info-chalon.com
Depuis plus de 15 ans, info-chalon.com assurait gratuitement tant auprès des familles que de l'hôpital de Chalon, la mise en avant de son service maternité par les naissances. Notre collaboratrice Maria-Corinne Deliry assurait ce service avec toujours la même ferveur et le même professionnalisme depuis autant d'années. Sur demande de l'hôpital, il nous a été demandé de mettre fin à ce service apporté aux familles... dont acte.
En espérant ne pas voir surgir une entreprise privée d'ici quelques mois pour assurer un service proposé jusqu'alors gratuitement tant pour l'hôpital que pour les familles. On surveillera de près et on compte sur vous pour nous le préciser le cas échéant.
Laurent GUILLAUMÉ
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