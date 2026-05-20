Saône et Loire
De + 10 à +15°c en quelques jours sur la Saône et Loire...
Par Laurent GUILLAUMÉ
Publié le 20 Mai 2026 à 10h33
Un épisode de chaleur quasi historique va venir frapper la France à compter de cette fin de semaine.
Si la chaleur est très attendue par de nombreuses personnes, il n'en demeure pas moins que cette épisode quasi caniculaire en plein mois de mai est rare par son intensité. L'amplitude thermique en Saône et Loire, en l'espace de quelques jours, sera de +10 à + 15°c. Un choc thermique d'une rare intensité. Paris va passer de 16°C au plus chaud de la journée à 28 ou 30°C, et Brest de 16°C à 29°C. En Saône et Loire, le thermomètre devrait lui aussi atteindre les 30°c en début de semaine.
A noter que si dans un premier temps, on partait du principe que l'épisode de chaleur serait de courte durée, les prévisionnistes ont modifié leurs modèles, et ne voit pas encore de porte de sortie pour le moment. On va visiblement basculer dans l'été en un claquement de doigts.
L.G
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