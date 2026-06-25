Près de 20 hectares touchés par l'incendie à Mercurey
Par Laurent GUILLAUMÉ
Publié le 25 Juin 2026 à 21h33
L'incendie est sous contrôle.
L'incendie est sous contrôle avec une présence des sapeurs-pompiers maintenue, continuant d'acheminer au fil des heures des tonnes d'eau pour venir à bout du sinistre. Philippe Deschamps, Sous-Préfet de Chalon, accompagné de Landry Léonard, Jean-Luc Duvernay et Christian Bon, élus locaux; a tenu à venir au plus près du terrain, afin d'évaluer en personne les dégâts. Avec l'intervention de l'hélicoptère bombardier d'eau, et plusieurs largages de milliers de litres, le sinistre devait être sous contrôle d'ici le début de la nuit. Au final, ce sont près de 20 hectares partis en fumée. De son côté, la municipalité a procédé à une distribution d'eau à l'ensemble des services mobilisés.
Laurent GUILLAUMÉ - Photo info-chalon / SDIS 71
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