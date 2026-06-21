Enseignement supérieur dans le Grand Chalon : Clément Mugnier lance une pétition pour une ambition à la hauteur du territoire

Clément Mugnier, conseiller municipal de Chalon-sur-Saône, lance ce jour une pétition pour demander un plan ambitieux de développement de l'enseignement supérieur public sur le territoire.

Un retard structurel documenté

Avec 550 000 habitants, la Saône-et-Loire est le département le plus peuplé de Bourgogne-Franche-Comté, et Chalon-sur-Saône en est la première ville. Pourtant, l'offre d'enseignement supérieur public y reste l'une des plus faibles parmi les grandes agglomérations de la région : un peu plus de 2 000 étudiants pour une agglomération de plus de 100 000 habitants.

L'IUT de Chalon, rattaché à l'Université Bourgogne Europe, n'accueille que 170 étudiants en première année, sans licence généraliste ni cursus en sciences humaines, en éducation ou en droit accessible localement. Les créations annoncées pour la rentrée 2026 (24 places en BUT Carrières juridiques en alternance et une trentaine de places en PASS) constituent des avancées, mais ne répondent pas, selon Clément Mugnier, à l'ampleur du retard accumulé depuis une décennie.

Un coût social concret pour les familles

« Un bachelier chalonnais qui souhaite s'orienter vers le droit, la santé ou les humanités n'a aujourd'hui d'autre choix que de partir, ou de renoncer. Le coût de la mobilité étudiante, loyer, transport, vie quotidienne loin de chez soi, n'est pas neutre pour les familles aux revenus modestes de notre territoire », souligne Clément Mugnier.

Cette situation s'inscrit dans une dynamique démographique préoccupante : selon les projections de l'INSEE, la Saône-et-Loire pourrait perdre 75 000 habitants d'ici 2070 si la tendance actuelle se poursuit. Le départ des jeunes pour leurs études, sans retour, est l'un des moteurs de cette spirale.

Une opportunité foncière à saisir

Le Grand Chalon a récemment acquis un site stratégique à l'entrée sud de la ville, bien desservi et inséré dans un quartier en cours de requalification. Pour Clément Mugnier, ce site pourrait accueillir une antenne universitaire ou une formation liée aux métiers de la santé ou de la transition énergétique, à condition qu'une décision politique soit prise en ce sens.

Trois demandes formulées au président du Grand Chalon

La pétition, disponible sur https://petition.qomon.org/f489d280-enseignementsuperieur/ , formule trois demandes précises :

1. La présentation au conseil communautaire d'un plan de développement de l'offre d'enseignement supérieur public, avec un calendrier précis et des objectifs mesurables ;

2. L'engagement d'une concertation officielle avec l'Université Bourgogne Europe, le rectorat de Dijon et les services de l'État, afin d'identifier les formations pouvant être implantées sur le territoire à court et moyen terme ;

3. Une réflexion publique et transparente sur la valorisation des sites disponibles à l'entrée sud de la ville pour un usage lié à la formation supérieure ou à la recherche.