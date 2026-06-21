Chalon sur Saône
Au Bois Gourmand du Chalonnais, c’était la Fête des Enfants Jardiniers
Publié le 21 Juin 2026 à 10h14
Pour clôturer une belle année d’animations sur le site du Bois Gourmand, six classes maternelles des Prés St Jean ont pu participer vendredi aux ateliers organisés pour eux par l’association.
Ils ont pu jouer, apprendre, expérimenter et s’émerveiller au contact de la nature.
A l’ombre des grands arbres, ils ont pu s’initier au travail des abeilles, déguster des légumes, écouter des histoires, dessiner sur des feuilles, connaître des oiseaux ou fabriquer des bombes à graines, découvrir les petites bêtes du compost, déguster des eaux aromatisées. ..
Grâce à l’ombre des arbres, aux chapeaux et casquettes trempés dans l’eau et à une hydratation régulière, les enfants ont pu profiter au maximum de ces activités.
Cette belle journée a été rendue possible grâce à la bibliothèque des Prés St Jean, au service compostage du Grand Chalon, au service Santé prévention du Grand Chalon, aux Espaces Verts de la ville, aux Apiculteurs sans frontières, et aussi grâce aux bénévoles du Bois Gourmand et à Laure, salariée de l’association. Merci à tous.
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