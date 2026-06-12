Chalon-sur-Saône : Gilles Platret a confirmé, lors de l'inauguration de la fête du Port, qu'une caméra de vidéo-protection sera installée prochainement au Port de Plaisance

Jean-François Troussard, président de Chalon Plaisance, a exprimé les besoins de son association à Gilles Platret, le jour de l'inauguration de la Fête du Port samedi 6 juin dernier.

L'association Chalon Plaisance, qui veille à la sécurité et au bien-être des plaisanciers, organise depuis plus d'une dizaine d'années dont l'initiateur est Jean-Marc Marceau (le prédécesseur de l'actuel président). Cet évènement, devenu incontournable au fil du temps n'est autre que la Fête du Port.

Sous un soleil éclatant, samedi et dimanche dernier, près de 6000 visiteurs ont ainsi pu rencontrer des exposants (associations, entreprises du monde nautique) tout en profitant d'un moment convivial en famille ou entre amis puisqu'une offre de restauration diversifiée était proposée sur place (crêpes, snacking, cuisine japonaise, glaces). Des animations, initiations (notamment de jet ski) et balades en bâteau sur la Saône, ont agrémenté les 2 jours de fêtes. Pour terminer la journée en beauté, un impressionnant concert gratuit, le soir, a remporté un vif succès grâce aux Monkey Five (future 1ère partie des Nuits Bressanes).

Les décisions importantes concernant l'association Chalon Plaisance cette année

Afin de préserver le pouvoir d'achat des plaisanciers et des touristes, Chalon Plaisance a décidé de maintenir ses tarifs cette année. Par ailleurs, M. Troussard insisté sur la nécessité d'installer une caméra vidéo fixe afin de protéger les biens. En effet, une caméra nomade avait déjà été présente sur les lieux mais cela n'est pas suffisant pour éviter les incivité et dégradation. M. Platret a immédiatement rassuré M. Troussard que ce dispositif de protection sera mis en place dans un avenir proche.

L'élu ajoute qu'aux vues de l'importance stratégique de ce lieu, 50 anneaux supplémentaires (dont le coût prévisionnel se situe entre 2 et 3 millions d'euros) pourraient amplifier l'offre du Port de Plaisance à l'avenir puisque le sujet est à l'étude à la Mairie qui veut vraiment développer le Port. Ce lieu a été identifié comme un vecteur d'expansion touristique et économique car la demande existe et que cela véhicule une belle image de la ville.