Chalon sur Saône
2ème édition d'«Aux Fèvres en Fête» : Quand la rue prend des airs de Far West pour une journée festive
Par Karim BOUAKLINE-VENEGAS AL GHARNATI
Publié le 02 Juin 2026 à 17h00
Entre démonstrations de danse country, balades à poney et taureau mécanique, la Journée Western organisée par Made in RAF a attiré du monde. Retour en images avec Info Chalon.
Samedi 30 mai 2026, la Rue aux Fèvres a changé de décor pour accueillir la deuxième édition d'«Aux Fèvres en Fête», organisée par les commerçants du secteur avec le soutien de Made in RAF. Cette année, le thème Western a transporté petits et grands au cœur du Far West américain et attiré de nombreux visiteurs.
Tout au long de la journée, les visiteurs ont pu profiter d'animations variées dans une ambiance conviviale et familiale. L'association Country Passion Gergy a assuré plusieurs démonstrations de danse country qui ont attiré de nombreux curieux. Les danseurs, en tenue de cow-boys et de cow-girls, ont également proposé des initiations permettant au public de découvrir quelques pas emblématiques de cette discipline.
Mention spéciale pour Isabelle Fernandez de la boutique «Chez Lilou» toute grimée en chef amérindien, avec une imposante coiffe de plumes.
Les plus jeunes n'ont pas été oubliés grâce aux balades à poney organisées dans les rues du centre-ville. Une animation particulièrement appréciée des familles, qui a contribué à donner à l'événement une véritable atmosphère de ranch.
Autre attraction phare de la journée : le taureau mécanique. Petits et grands se sont prêtés au jeu, sous les encouragements des spectateurs venus nombreux tenter leur chance ou simplement assister aux exploits des participants. Une animation qui a eu son petit succès. Demandez donc à Cosme et Paola : ils ne vous diront certainement pas le contraire !
Les commerçants de la Rue aux Fèvres avaient également joué le jeu de la thématique en décorant, pour certains, leurs vitrines et en participant à cette journée destinée à dynamiser le centre-ville et à mettre en valeur le commerce de proximité.
Grâce à une météo favorable et à la mobilisation des bénévoles, des commerçants et des associations partenaires, cette Journée Western a rencontré un beau succès populaire. Une nouvelle preuve que les animations de centre-ville restent un formidable moyen de créer du lien entre habitants, visiteurs et commerçants.
Au terme de cette journée placée sous le signe de la convivialité et du dépaysement, les organisateurs pouvaient se réjouir d'avoir offert aux Chalonnais et aux Grand-Chalonnais un véritable voyage dans l'Ouest américain, sans quitter le cœur de Chalon-sur-Saône.
Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati
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