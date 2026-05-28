Chalon sur Saône

Juin, le mois des aubades de l'Harmonie St Rémy/les Charreaux

Par Christian CLEAUX

Publié le 28 Mai 2026 à 18h49 , mise à jour le 02 Juin 2026 à 17h29

Juin, le mois des aubades de l'Harmonie St Rémy/les Charreaux