Portes-closes ce vendredi au collège Vivant-Denon après de nouveaux actes de violences

Le ras-le-bol est désormais ostensiblement affiché par toute l'équipe éducative du Collège Vivant-Denon de Saint-Marcel. En signe de protestation, ce vendredi, les enseignants ont fait valoir leur droit de retrait. Une réunion est organisée à 14h en urgence.

Un énième incident s'est produit ce jeudi, devant l'enceinte de l'établissement, avec des faits d'une rare violence. Un acte en guise de goutte d'eau pour la communauté enseignante du collège Vivant-Denon vivant dans la crainte de voir une situation prendre une direction hors-de-contrôle. Si l'équipe éducative se dit soutenue par sa direction, elle demande des moyens à la DASEN, pour la restauration de l'ordre dans un établissement jusqu'alors sans histoires.

Depuis quelques mois, une somme de faits de violences et de possession d'armes blanches ne font que s'accumuler sans qu'aucune réponse ne soit apportée par l'Education Nationale. Suite à l'incident ce jeudi, d'un commun accord, l'ensemble des enseignants a fait valoir son droit de retrait, saisissant dès ce jeudi soir, une action de Danger Grave Imminent, obligeant une réponse dans les 24h.

"Ce qui n'est pas normal, c'est qu'on en soit au stade de signaler nous-même alors même que la situation est pointée du doigt depuis des mois" ont déploré en choeur les enseignants réunis en assemblée générale ce jeudi matin dans les locaux de la Maison des syndicats de Chalon, sous l'égide de Virginie Mazille, représentate F3SCT - FNAS-FO.

Une réunion en urgence programmée à 14h

Entendue, l'équipe éducative s'attend à des réponses concrètes et pragmatiques, même si les derniers actes, dont un coup de cutter perpetré dans l'enceinte de l'établissement sur une élève il y a quelques semaines, sont considérés comme sous-évalués et pas assez sanctionnés. Une assemblée générale avait d'ailleurs été demandée afin de réunir l'ensemble du personnel de l'établissement. Réunion n'ayant jamais été tenue faute d'opportunité portée par la DASEN.

Plus de moyens humains, plus de surveillants, plus de rondes des policiers nationaux... le collège Vivant-Denon attend des réponses rapides, afin que parents et enseignants soient rassurés pour la suite.

Plus d'infos plus tard sur info-chalon.com

Laurent GUILLAUMÉ