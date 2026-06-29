Chalon /autour de Chalon
Fidèle d'info-chalon, elle s'interroge sur les feux d'artifice tirés samedi soir à Chalon
Publié le 29 Juin 2026 à 07h43
Nicole a tenu à nous adresser ces quelques mots.
" je suis une fidèle lectrice d'info-chalon et samedi soir qu'elle ne fut pas la surprise d'entendre et de voir aussi depuis chez moi vers 23h00 un feu d'artifice tiré du centre ville pour soit disant l'inauguration des guinguettes rue du port villiers ( vu sur facebook ce matin ) alors que nous étions toujours en canicule rouge et que pleins de manisfestations ont été annulées par Monsieur le Maire. C'est à ne rien comprendre, décidemment Monsieur le Maire fait ce qu'ill veut mais vu la chaleur encore à 23h00 j'ai trouvée cela pas normale. Je tenais tout simplement à exprimer mon mécontentement. une fidèle lectrice d info-chalon "
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