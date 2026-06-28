ORAGES - La Saône et Loire bascule en vigilance orange

Par Laurent GUILLAUMÉ

Publié le 28 Juin 2026 à 16h14

ORAGES - La Saône et Loire bascule en vigilance orange

Les services de Météo France ont placé la Saône et Loire en vigilance orange aux orages. Le scénario d'épisodes localement violents se confirme à compter de 17h, en provenance de l'Ouest du département. La prudence est de mise toute la soirée et nuit sur le département. Localement vents violents à plus de 120 km/h et grêlons sont  attendus.